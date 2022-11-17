Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
5 часов назад

Девушка ходит на свидания сразу с тремя мужчинами, но не говорит им об этом

Диана Товсепова

Серена Кериндж рассказала о том, что одновременно встречается с тремя мужчинами, которые даже не догадываются об этом.

Девушка ходит на свидания сразу с тремя мужчинами, но на это есть причина
Фото: Кадр из фильма "Значит, война"Кадр из фильма "Значит, война"

Звучит, как что-то очень злое, но цель у девушки благая - так она хочет избежать "гостинга". Оказывается, ее предыдущие отношения вдруг закончились после нескольких недель - парень просто написал ей смс-ку и пропал.

Ситуация глубоко обидела 28-летнюю Серену, и она решила менять свое отношения к свиданиям. Так, девушка начала ходить на свидания одновременно с несколькими мужчинами, чтобы не зацикливаться на одном и не делать его сразу объектом всех своих теплых эмоций.

Россиянки рассказали о самых ужасных провальных свиданиях

Керриган, которая определяет «свидания» как общение с кем-то один на один, сказала, что общение с несколькими людьми, а не с одним человеком, изменило ее отношение к себе, добавив уверенности.

Она пояснила, что не видится со всеми тремя мужчин каждую неделю, а вместо этого «колеблется» между ними. Но хотя она может видеться с каждым парнем реже, она сказала, что это позволяет ей сосредоточиться на том, что она ценит, а именно на «качественном времени и отличной беседе».

Перенеся свои мысли в TikTok, Керриган была ошеломлена тем, как много людей согласились с ней — и попробовали то же самое. Многие из пользователей, комментирующих ее пост ранее, который на данный момент набрал более 448 000 просмотров, отметили, что эта стратегия помогла им лучше контролировать свою личную жизнь.

Вместо того, чтобы чувствовать, что они были «выбраны» мужчиной для свидания с ними, «правило трех» вместо этого позволяло им «выбирать» того человека, с которым они действительно хотели быть.

Ранее мы писали о том, как модель Эмили Ратаковски относится к интиму на первом свидании.

Любовь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители