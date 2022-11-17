Девушка ходит на свидания сразу с тремя мужчинами, но на это есть причина

Серена Кериндж рассказала о том, что одновременно встречается с тремя мужчинами, которые даже не догадываются об этом.

Фото: Кадр из фильма "Значит, война" Кадр из фильма "Значит, война"

Звучит, как что-то очень злое, но цель у девушки благая - так она хочет избежать "гостинга". Оказывается, ее предыдущие отношения вдруг закончились после нескольких недель - парень просто написал ей смс-ку и пропал.

Ситуация глубоко обидела 28-летнюю Серену, и она решила менять свое отношения к свиданиям. Так, девушка начала ходить на свидания одновременно с несколькими мужчинами, чтобы не зацикливаться на одном и не делать его сразу объектом всех своих теплых эмоций.

Керриган, которая определяет «свидания» как общение с кем-то один на один, сказала, что общение с несколькими людьми, а не с одним человеком, изменило ее отношение к себе, добавив уверенности.

Она пояснила, что не видится со всеми тремя мужчин каждую неделю, а вместо этого «колеблется» между ними. Но хотя она может видеться с каждым парнем реже, она сказала, что это позволяет ей сосредоточиться на том, что она ценит, а именно на «качественном времени и отличной беседе».

Перенеся свои мысли в TikTok, Керриган была ошеломлена тем, как много людей согласились с ней — и попробовали то же самое. Многие из пользователей, комментирующих ее пост ранее, который на данный момент набрал более 448 000 просмотров, отметили, что эта стратегия помогла им лучше контролировать свою личную жизнь.

Вместо того, чтобы чувствовать, что они были «выбраны» мужчиной для свидания с ними, «правило трех» вместо этого позволяло им «выбирать» того человека, с которым они действительно хотели быть.