6 неочевидных признаков того, что мужчина изменяет

Неверный супруг может быть крайне осторожным, но маленькие детали выдадут его.

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Говорят, у женщин сильно развита интуиция: иногда она начинает нашептывать, что с вашим любимым что-то не так и, возможно, в этом замешана другая женщина, хотя особых поводов для подозрения нет. Некоторые предпочитают проигнорировать эти мысли, другие начинают искать подтверждения своих подозрений.

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Эти шесть неочевидных признаков подскажут вам, на что стоит обратить внимание.

Смена стиля

Если раньше ваш благоверный не особо увлекался модой и не уделял много времени внешности, но вдруг неожиданно решил сменить имидж, обновить гардероб или сделать новую стильную прическу, возможно, что он хочет произвести впечатление на другую женщину.

Новые привычки

Вам кажется, что вы знаете своего мужчину вдоль и поперек, поэтому точно заметите, если его привычки и вкусы изменятся: он начал смотреть фильмы, которые его никогда не интересовали, а в разговорах на привычные вам темы, высказывает новые и мнения. Это может указывать на то, что на горизонте появилась женщина, которой он заинтересовался, и непроизвольно перенял ее взгляды и привычки. Возможно, таким образом, он хочет приобрести общие интересы с объектом воздыханий.

Непонятные траты

Чаще всего, когда у мужчины появляется любовница, то, стараясь произвести на нее впечатление, он начинает водить ее в рестораны, покупать роскошные букеты и дарить подарки. Все это не может не отразиться на его бюджете. Если вы замечаете, что уже некоторое время избраннику «не дают премию», «не отдают долг» или «постоянно ломается машина», то, скорее всего, эти деньги тратятся на другую женщину.

Чрезмерное внимание

Как бы странно это не казалось, но если муж резко начал дарить цветы, подарки и говорить комплименты, то это повод задуматься и быть внимательнее к его поведению. Некоторые мужчины, которые подсознательно винят себя в измене, пытаются заглушить чувство вины таким образом.

Также, проецируя на вас свое поведение, мужчина может резко стать крайне ревнивым.

Телефон

Раньше вы могли спокойно взять телефон любимого и сделать звонок или заглянуть в календарь, если на вашем села батарейка. Мужчина мог спокойно оставить свой девайс в комнате без присмотра. Но неожиданно все изменилось: теперь телефон стал практически продолжением его руки, без него муж не выходит из комнаты и на ваши просьбы воспользоваться им, отвечает резким отказом — это является одним из основных признаков того, что он точно что-то скрывает.

Желание улизнуть