Психотерапевт дала совет женщинам, требующим секса сразу после мужского оргазма

"В начале наших отношений у нас был секс без перерыва в течение нескольких дней. Теперь же он не может сохранять эрекцию после первого полового акта. Он говорит, что это не из-за меня и что он не потерял ко мне никаких чувств. Но раньше такого не было и это продолжается уже больше месяца. Мы пробовали «чистое питание» , правильное количество сна и отказ от курения. Мы даже взяли перерывы от всех видов секса. Но ничего не работает".