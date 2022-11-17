Психотерапевт дала совет женщинам, требующим секса сразу после мужского оргазма

Читательница The Guardian поделилась своей историей о том, что ее парень потерял способность заниматься сексом несколько раз подряд:
"В начале наших отношений у нас был секс без перерыва в течение нескольких дней. Теперь же он не может сохранять эрекцию после первого полового акта. Он говорит, что это не из-за меня и что он не потерял ко мне никаких чувств. Но раньше такого не было и это продолжается уже больше месяца. Мы пробовали «чистое питание» , правильное количество сна и отказ от курения. Мы даже взяли перерывы от всех видов секса. Но ничего не работает".
Профессиональный совет девушке дала психотерапевт, специалист по сексуальным отношениям Памела Стивенсон Коннолли.
Эксперт объяснила, что время простоя, которое происходит между эякуляцией полового члена и возможностью снова возбудиться, известно как рефрактерный период — и это нормальный процесс перезарядки.
По ее словам, очень немногие мужчины могут пропустить эту фазу, да и то только в исключительных случаях, а вот женщинам чаще всего перезарядка не нужна, и они легко могут возбудиться почти сразу после полового акта.
"Не давите на своего парня, чтобы добиться короткого рефрактерного периода – вы просто заставите его стыдиться и, возможно, затрудните его эрекцию", - объясняет специалист, напомнив, что мужчин не стоит считать машинами.
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