5 признаков, что у вас мало секса

Одним хватает двух горячих ночей в месяц, а другим мало трех раз в день. Изучайте признаки, по которым понятно, что ваша горячая натура требует продолжения банкета.
И разбираетесь в «50 оттенках серого». Для чего? Кто-то хочет приукрасить тусклые будни яркими красками.
Но когда кто-то из них завязывает отношения или не дай бог выходит замуж, то ваши дороги быстро расходятся. Разные интересы? Ага, мы так и подумали.
Можно делать бьюти-процедуры, но это долго и дорого. Сейчас настали непростые времена, поэтому предлагаем экономить. Секс — простой способ для выработки прогестерона (гормона радости). Он действует на кожу лучше любых косметологов.
Что это, если не сублимация? Таким нехитрым способом вы прячете собственный страстный темперамент за лишними калориями. Напрасно, мы все заметили!
Конечно, вы прогрессивная и не боитесь запретных тем. Но если все мысли только об одном, значит, этот вопрос стоит перед вами остро. Ой, простите, и мы туда же!