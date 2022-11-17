5 признаков, что у вас мало секса

Одним хватает двух горячих ночей в месяц, а другим мало трех раз в день. Изучайте признаки, по которым понятно, что ваша горячая натура требует продолжения банкета.

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Вы читаете любовные романы

И разбираетесь в «50 оттенках серого». Для чего? Кто-то хочет приукрасить тусклые будни яркими красками.

Дружите только с одинокими подругами

Но когда кто-то из них завязывает отношения или не дай бог выходит замуж, то ваши дороги быстро расходятся. Разные интересы? Ага, мы так и подумали.

У вас появились высыпания на лице

Можно делать бьюти-процедуры, но это долго и дорого. Сейчас настали непростые времена, поэтому предлагаем экономить. Секс — простой способ для выработки прогестерона (гормона радости). Он действует на кожу лучше любых косметологов.

Налегаете на сладости

Что это, если не сублимация? Таким нехитрым способом вы прячете собственный страстный темперамент за лишними калориями. Напрасно, мы все заметили!

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