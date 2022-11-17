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4 часа назад

Сексолог Толмачева раскрыла главный признак настоящего женского оргазма

Диана Товсепова

Сексолог Юлия Толмачева рассказала, как определить оргазм у женщины, в беседе с «Газетой.ру».

Сексолог раскрыла главный признак настоящего женского оргазма
Фото: PxherePxhere

По словам специалиста, не все мужчины могут распознать настоящий оргазм у женщины, тогда как он представляет собой сокращение мышц тазового дна. Причем, наибольшие сокращения приводят к более яркому и сильному оргазму.

Сексолог считает, что мужчины попросту не понимают, что такое женский оргазм, и годами не могут понять, что их жена имитирует его, изображая неземное удовольствие.

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При этом, большая часть женщин на самом деле чаще и быстрее получают оргазм от стимуляции клитора. Причем дело и в женской физиологии, и в том, что в мозге у женщины закреплена связь клитор-оргазм. Такое случается, потому что женщина свой первый оргазм получает в большинстве случаев именно при стимуляции клитора.

Ранее мы писали о том, можно ли достичь удовольствия во время родов.

Любовь,
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