Как не превратить романтическую встречу в поле боя. Первое свидание — крайне важное мероприятие для любой пары. От него зависит, есть ли шанс у ваших только начавшихся отношений как-то развиваться в будущем. Очень часто неправильное поведение на первом свидании ставит точку даже если оба партнера были уверены в том, что они идеально подходят друг другу. Мы решили выяснить, о чем в принципе стоит умолчать на первой романтической встрече.

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«А сколько ты зарабатываешь?»

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Скользкая тема, которую очень часто затрагивают еще до того, как официант принесет салат к столику пары. Считается, что тема финансов вполне обыденна и нет ничего такого, чтобы спросить о материальном состоянии. Психологи предупреждают, что подобные разговоры, причем на раннем этапе могут вызвать подозрение и разговор уже не получится непринужденным. Современные мужчины настороженно относятся к новым знакомым женского пола, особенно если мы говорим о состоятельных мужчинах. В конце концов, необязательно спрашивать прямо, вы можете оценить статус мужчины по его внешнему виду, готовности в вас вкладываться, а также по тому, что он вам говорит — все же обеспеченные мужчины мыслят совершенно другими категориями.

«Сколько партнеров у тебя было?»

Этот вопрос не стоит задавать ни мужчине, ни женщине, так как эффект будет одинаковым — ни один ответ не устроит вашего собеседника. Особенно это касается мужчин, которые не терпят даже мысли о том, что понравившаяся им женщина даже в теории может принадлежать кому-то еще. Часто женщины считают, что богатый опыт, в том числе сексуальный, гарантирует восхищение в глазах мужчин. Можно согласиться, но только в том случае, если конкретный мужчина рассматривает вас как подругу на одну ночь. Мужчина, который не охотится за быстрым сексом, напряжется, если вы начнете перечислять всех своих бывших. Просто скажите, как давно завершились ваши последние отношения и закройте тему. Для первой романтической встречи этого будет достаточно, чтобы мужчина не перегрузился и не попытался сбежать.

«За кого ты голосуешь?/Во что веришь?»