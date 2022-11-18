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4 часа назад

The Gerontologist: позитивное восприятие старения улучшает сексуальную жизнь после 50 лет

Газета.Ruиещё 2

Психологи из Миссурийского университета посоветовали смириться со старостью, чтобы улучшить сексуальную жизнь в пожилом возрасте. Работа исследовательской группы опубликована в журнале The Gerontologist. В работе приняли участие 1000 пожилых пар старше 50 лет. Все добровольцы заполнили анкету об их сексуальной жизни, а также об их отношении к старости. Собранные данные позволили выяснить, как восприятие старения испытуемыми влияет на их сексуальное удовлетворение. Ученые обнаружили, что люди с более позитивным отношением чаще занимались сексом, а также получали больше удовольствия. По словам исследователей, есть несколько возможных причин, почему восприятие старения может повлиять на сексуальную жизнь человека. "Если люди ожидают резкого упадка сил в связи со старением, то они перестают получать удовольствие в момент близости, подсознательно секс воспринимается как что-то утомительное. Кроме того, некоторые начинают испытывать отвращение к своему телу с возрастом, что также негативно влияет на сексуальную жизнь", - объяснили специалисты. Прошлые исследования показали, что негативное восприятие старения также связано с более высокой вероятностью снижения когнитивных функций, развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже более короткой продолжительностью жизни. В будущем ученые планируют изучить, как формируются негативные представления о старении и как эти взгляды влияют на социальное благополучие человека.

The Gerontologist: позитивное восприятие старения улучшает сексуальную жизнь после 50 лет
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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