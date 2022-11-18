4 самых живучих мифа об оральном сексе

Интимная близость может принести немало проблем.

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Оральный секс уже давно стал вполне привычной формой интимного контакта, который обсуждается как в тесных мужских компаниях, на и на женских пижамных вечеринках. Однако отношение к этому виду секса у многих людей, особенно у мужчин, довольно простое, ведь многие считают этот вид секса в своем роде облегченным, из-за чего оральный секс обрастает кучей мифов. Мы собрали самые популярные и готовы их развеять под руководством опытного сексолога.

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Миф #1. Ананасовый сок моментально меняет вкус спермы

Конечно, от нашего рациона зависит состав наших жидкостей в организме, и сперма не исключение. Тем не менее для того, чтобы изменения произошли, необходимо некоторое время. При этом многие мужчины верят, что всего один стакан ананасового сока непосредственно перед интимным контактом облегчат жизнь партнерше. Это не так. Если мужчину волнует этот момент, стоит более кардинально подойти к корректировке рациона.

Миф #2. Оральный секс совершенно безопасен

Абсолютный миф, который принес немало проблем как женщинам, так и мужчинам. Все дело в том, что такой контакт совершенно не защищает от ЗППП. Некоторые пары сознательно решаются на оральный секс вместо классического исключительно по той причине, что такой вид секса якобы абсолютно безопасен, но если вы и сможете избежать нежелательной беременности, то от посещения венеролога вы никак не застрахованы. А многие заболевания могут быть смертельными, не стоит отметать этот момент.

Миф #3. Женщины не испытывают оргазм во время орального секса

Речь идет об оральном сексе от мужчины. Правда в том, что основные проблемы с оргазмом возникают, если мужчина уверен, что одного проникновения будет достаточно, хотя специалисты уверены, что без клиторальной стимуляции все «телодвижения» часто абсолютно бесполезны. Не секрет, что трудности с получением оргазма время от времени испытывают 75% женщин. Когда оба партнера готовы прислушаться к желаниям друг друга, вероятность получить взаимное наслаждение взлетает до 90%.

Миф #4. Полоскание рта защитит от всех ЗППП