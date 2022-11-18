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3 часа назад

6 привычек, которые доведут до развода

WomanHit.ru

Проверьте, не губит ли ваш брак небрежность друг к другу или критика.

6 привычек, которые доведут до развода
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Даже самые крепкие отношения можно разрушить, если в вашей жизни есть деструктивные привычки. Психологи уверены, что эти действия и слова, как вода точит камень, понемногу разрушают брак.

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Постоянная критика

Когда человек, который должен быть поддержкой и вдохновением, становится самым главным критиком, брак дает первую трещину. Нет, это совсем не значит, что супруга нужно постоянно хвалить и закрывать глаза на недостатки, но и искать поводы для придирок. Старайтесь не критиковать, а советовать.

Постоянные разделения

В длительных отношениях супруги обрастают общими привычками, сохраняя личное пространство. Но иногда муж и жена слишком ревностно опекают свою независимость: в итоге они привыкают проводить время по отдельности, обрастают разными хобби, а объединяют их лишь дети и секс. В этом случае семья рано или поздно расползается по швам, а две отдельных личности начинают строить свою жизнь.

Принимать решение друг без друга

Наша гордость может убедить нас в том, что мы не обязаны отчитываться перед кем-либо и должны быть в состоянии принимать решения самостоятельно. Гордость была причиной для многих разводов. Здоровые пары понимают, что каждое индивидуальное решение тем или иным образом влияет на другого, поэтому с уважением и обдуманно советуются друг с другом.

Увлечение фильмами для взрослых или любовными романами

Да, это совершенно нормально — давать волю фантазии даже в браке. Но иногда фильмы для взрослых начинают заменять реальный секс, а фантазии так не совпадают с действительностью, что семейная постель со временем становится все холоднее.

Сравнение с другими

Если вы постоянно сравниваете мужа с кем-то, у него рано или поздно сформируется ощущение, что он никогда не станет лучшим мужчиной для вас. Не стоит ежедневно говорить любимому о том, что кто-то лучше готовит, больше зарабатывает, дарит подарки. Лучше попросить о том, чего вам хочется. Никому не нравятся сравнения, тем более не в его пользу.

Отсутствие семейных традиций

В современном мире сложно найти время для общения со второй половиной, но небольшие традиции укрепляют отношения, сплочают, дают ощущение целостности. Не пренебрегайте ими: находите время вместе позавтракать и поужинать, выйти на небольшую прогулку перед сном или устроить семейный киносеанс в выходные.

Любовь,
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