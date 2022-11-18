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3 часа назад

Психологи выяснили, как улучшить сексуальную жизнь после 50 лет

FBM.ru

Психологи из Миссурийского университета рекомендуют смириться со старостью для улучшения интимной жизни в почтенном возрасте. Исследование научных специалистов опубликовано в журнале The Gerontologist, передает Gazeta.ru.

Как улучшить сексуальную жизнь после 50 лет
Фото: FBM.ruFBM.ru

В работе участвовали 1000 пожилых пар старше 50 лет. Все они заполняли анкету об их сексуальной жизни, а также об отношении к старости. Полученные сведения дали возможность выяснить, как восприятие старения человеком влияет на его сексуальное удовлетворение.

Психологи заметили, что люди с более позитивным отношением чаще занимаются сексом, а также получают больше удовольствия. Согласно сведениям специалистов, существует несколько возможных причин, почему восприятие старения может оказать влияние на интимную жизнь человека.

«Если люди ожидают резкого упадка сил в связи со старением, то они перестают получать удовольствие в момент близости, подсознательно секс воспринимается как что-то утомительное. Кроме того, некоторые начинают испытывать отвращение к своему телу с возрастом, что также негативно влияет на сексуальную жизнь», — прокомментировали исследователи.

Прошедшие исследования продемонстрировали, что негативное восприятие старения также обусловлено более высокой вероятностью снижения когнитивных функций, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и даже более короткой продолжительностью жизни.

В дальнейшем специалисты хотят выяснить, как формируются негативные представления о старении и каким образом данные взгляды сказываются на социальном благополучии человека.

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