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32 минуты назад

Молодая жена Сарика Андреасяна раскрыла подробности о первой брачной ночи

РИА "ФедералПресс"

Вчера поженились актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян. В соцсетях молодая жена рассказала о первой брачной ночи.

Молодая жена Андреасяна раскрыла подробности о первой брачной ночи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«И как только мы приняли горизонтальное положение – произошел он…Сон! Самый сладкий, самый желанный, самый брачный и самый спокойный в мире», – написала актриса в соцсетях.

По словам Лизы Моряк, пара так устала за весь день, что больше ни на что сил не было. Актриса рассказала, что уснула первой, а вот режиссер не спал еще до двух часов ночи. Видимо, получил стресс, что теперь жена всегда сможет «отжать» у него половину имущества, смеется актриса.

Лиза Моряк ждет дочь от режиссера. Они познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда Андреасян был женат, пишет «Газета.ru».

Ранее «ФедералПресс» писал, что Татьяна Буланова выходит замуж за предпринимателя, который младше ее почти на 20 лет.

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