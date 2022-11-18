Молодая жена Андреасяна раскрыла подробности о первой брачной ночи

Вчера поженились актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян. В соцсетях молодая жена рассказала о первой брачной ночи.
«И как только мы приняли горизонтальное положение – произошел он…Сон! Самый сладкий, самый желанный, самый брачный и самый спокойный в мире», – написала актриса в соцсетях.
По словам Лизы Моряк, пара так устала за весь день, что больше ни на что сил не было. Актриса рассказала, что уснула первой, а вот режиссер не спал еще до двух часов ночи. Видимо, получил стресс, что теперь жена всегда сможет «отжать» у него половину имущества, смеется актриса.
Лиза Моряк ждет дочь от режиссера. Они познакомились на съемках фильма «Девушки бывают разные», но тогда Андреасян был женат, пишет «Газета.ru».
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