Молодая жена Андреасяна раскрыла подробности о первой брачной ночи

По словам Лизы Моряк, пара так устала за весь день, что больше ни на что сил не было. Актриса рассказала, что уснула первой, а вот режиссер не спал еще до двух часов ночи. Видимо, получил стресс, что теперь жена всегда сможет «отжать» у него половину имущества, смеется актриса.