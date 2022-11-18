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1 час назад

Найден способ сохранить страсть в отношениях после 50 лет

Мира Маркина

Исследовательская группа из Миссурийского университета решила изучить факторы, которые влияют на яркость сексуальной жизни в зрелом возрасте. Их выводы появились на страницах журнала The Gerontologist.

Найден способ сохранить страсть в отношениях после 50 лет
Фото: Кадр из фильма "Простые сложности"Кадр из фильма "Простые сложности"

Психологи пригласили к участию в исследовании не менее тысячи пар в возрасте от 50 лет. Эти мужчины и женщины заполнили анкету об их сексуальной жизни. Кроме того, ученые при составлении опросника добавили несколько вопросов об отношении к старости.

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Когда все данные оказались в распоряжении психологов, те выявили следующую тенденцию: чем позитивнее человек воспринимал свой возраст, тем ярче была его сексуальная жизнь. Исследователи видят несколько причин этому.

“Если люди ожидают резкого упадка сил в связи со старением, то они перестают получать удовольствие в момент близости, подсознательно секс воспринимается как что-то утомительное”, – объясняют психологи.

Отвращение к собственному телу, которое меняется с возрастом, также скрадывает удовольствие от секса у пожилых.

Теперь ученые намерены исследовать, почему зарождаются негативные представления о старении и какое влияние они оказывают на на социальное благополучие человека.

Ранее мы писали о пользе интима для пожилых с точки зрения медицины.

Любовь,
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