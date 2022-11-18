Найден способ сохранить страсть в отношениях после 50 лет

Исследовательская группа из Миссурийского университета решила изучить факторы, которые влияют на яркость сексуальной жизни в зрелом возрасте. Их выводы появились на страницах журнала The Gerontologist.

Фото: Кадр из фильма "Простые сложности" Кадр из фильма "Простые сложности"

Психологи пригласили к участию в исследовании не менее тысячи пар в возрасте от 50 лет. Эти мужчины и женщины заполнили анкету об их сексуальной жизни. Кроме того, ученые при составлении опросника добавили несколько вопросов об отношении к старости.

Когда все данные оказались в распоряжении психологов, те выявили следующую тенденцию: чем позитивнее человек воспринимал свой возраст, тем ярче была его сексуальная жизнь. Исследователи видят несколько причин этому.

“Если люди ожидают резкого упадка сил в связи со старением, то они перестают получать удовольствие в момент близости, подсознательно секс воспринимается как что-то утомительное”, – объясняют психологи.

Отвращение к собственному телу, которое меняется с возрастом, также скрадывает удовольствие от секса у пожилых.

Теперь ученые намерены исследовать, почему зарождаются негативные представления о старении и какое влияние они оказывают на на социальное благополучие человека.