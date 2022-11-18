Юрист объяснил, зачем нужен брачный договор

Брачный договор заключается не только на случай развода, но и для решения спорных вопросов во время совместной жизни. Об этом рассказал юрист Сергей Сорокин.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Юрист посоветовал внести в брачный договор пункты о том, кому принадлежит имущество, в том числе недвижимость, а также бизнес и наследство.

«Документ будет гарантом либо счастливой семейной жизни, либо мирного расставания», – отметил Сорокин.

По его словам, найти универсальный бланк брачного контракта невозможно, так как он составляется индивидуально. Но за помощью можно обратиться к юристу или нотариусу, передает «Тульская служба новостей».