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30 минут назад

Юрист объяснил, зачем нужен брачный договор

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Брачный договор заключается не только на случай развода, но и для решения спорных вопросов во время совместной жизни. Об этом рассказал юрист Сергей Сорокин.

Юрист объяснил, зачем нужен брачный договор
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Юрист посоветовал внести в брачный договор пункты о том, кому принадлежит имущество, в том числе недвижимость, а также бизнес и наследство.

«Документ будет гарантом либо счастливой семейной жизни, либо мирного расставания», – отметил Сорокин.

По его словам, найти универсальный бланк брачного контракта невозможно, так как он составляется индивидуально. Но за помощью можно обратиться к юристу или нотариусу, передает «Тульская служба новостей».

Ранее «ФедералПресс» дал подробную инструкцию о том, как развестись с мужем или женой.

Любовь,Сергей Сорокин,
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