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31 минуту назад

Ученые доказали, что вегетарианство помогает мужчинам в постели

Passion.ru

Сенсационные выводы, опровергающие расхожую теорию, сделал американский врач Майкл Вассерман.

Ученые доказали, что вегетарианство помогает мужчинам в постели
Фото: Passion.ruPassion.ru

Проведя серию исследований, калифорнийский ученый обнаружил, что холестерин (неизбежный спутник мяса) не только закупоривает сосуды, но и замедляет кровоток к мужским половым органам.

Еще один козырь вегетарианства - отсутствие лишнего веса и снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Это, в свою очередь, тоже несколько стабилизирует половую жизнь.

Чего мужчины хотят в постели, но молчат

Единственное слабое место в научной теории Майкла - выборка реципиентов для составления статистики.

Сообщается, что американец проводил свои исследования в Уганде.

А в тех местах, как известно, с правильным питанием дела обстоят достаточно туго.

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