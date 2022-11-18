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1 час назад

Как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях

WomanHit.ru

Вы можете и сами не заметить, как в вашей жизни появится абьюзер.

Как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях
Фото: WomanHitWomanHit

Созависимые отношения могут стать настоящей проблемой для каждого в паре, причем чем дальше вас затягивает подобный формат отношений, тем сложнее выйти из этого порочного круга. Далеко не всегда можно понять, что ваши отношения токсичны. В такой ситуации психологи спешат на помощь.

Вы готовы менять точку зрения ради отношений

Когда вы во всем согласны со своим партнером, это чаще всего говорит о зависимости. Однако речь идет о тех случаях, когда ваше настоящее мнение кардинально отличается от мнения партнера, но вы не можете высказать своему любимому все, что думаете. В здоровых отношениях не бывает «игры в одни ворота», каждый из партнеров — полноценный участник отношений с правом на свое мнение.

Интересы партнера для вас на первом месте

В данном случае речь идет о нездоровой склонности угодить другим людям. Чаще всего речь о партнере. Вы наверняка видели людей, которые хотят всех спасти и проявляют такую заботу, в которой человек, по сути и не нуждается. Специалисты наблюдают такую картину не только в отношениях между двумя влюбленными, но также между родителями и детьми, а также в дружеских отношениях. В случае, когда подобное происходи между мужчиной и женщиной, есть вероятность впасть в такую зависимость от мужчины, когда вас незаметно затянет чувство долга перед ним, партнер в такой ситуации буквально задыхается и рано или поздно такие отношения завершатся.

Вы стремительно сближаетесь

Еще одним тревожным сигналом о том, что вы находитесь в созависимых отношениях, является слишком быстрое развитие отношений. Чаще всего один из партнеров настаивает на том, чтобы близость произошла как можно быстрее, далее может начаться прессинг, когда женщину склоняют к сожительству, но она совершенно к этому не готова. Нередко женщины идут на все условия мужчины, чтобы не потерять его. Однако психологи предупреждают, что любое давление в отношениях неуместно — если вы чувствуете, что не готовы к чему-то, никогда не переступайте через себя. Так вы не дадите абьюзеру шанс втянуть вас в токсичные отношения.

Любовь,
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