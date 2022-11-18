Как понять, что вы находитесь в созависимых отношениях

Вы можете и сами не заметить, как в вашей жизни появится абьюзер.

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Созависимые отношения могут стать настоящей проблемой для каждого в паре, причем чем дальше вас затягивает подобный формат отношений, тем сложнее выйти из этого порочного круга. Далеко не всегда можно понять, что ваши отношения токсичны. В такой ситуации психологи спешат на помощь.

Вы готовы менять точку зрения ради отношений

Когда вы во всем согласны со своим партнером, это чаще всего говорит о зависимости. Однако речь идет о тех случаях, когда ваше настоящее мнение кардинально отличается от мнения партнера, но вы не можете высказать своему любимому все, что думаете. В здоровых отношениях не бывает «игры в одни ворота», каждый из партнеров — полноценный участник отношений с правом на свое мнение.

Интересы партнера для вас на первом месте

В данном случае речь идет о нездоровой склонности угодить другим людям. Чаще всего речь о партнере. Вы наверняка видели людей, которые хотят всех спасти и проявляют такую заботу, в которой человек, по сути и не нуждается. Специалисты наблюдают такую картину не только в отношениях между двумя влюбленными, но также между родителями и детьми, а также в дружеских отношениях. В случае, когда подобное происходи между мужчиной и женщиной, есть вероятность впасть в такую зависимость от мужчины, когда вас незаметно затянет чувство долга перед ним, партнер в такой ситуации буквально задыхается и рано или поздно такие отношения завершатся.

Вы стремительно сближаетесь