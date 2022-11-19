Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
1 час назад

Как мужчина может выдать себя на первом свидании

WomanHit.ru

Ему не удастся скрыть от вас интерес.

Как мужчина может выдать себя на первом свидании
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Первое свидание существует для того, чтобы каждый из партнеров мог составить о новом знакомом мнение относительного того, стоит ли продолжать строить отношения или же переключиться на кого-то другого. Нередко мы сами упускаем из вида сигналы, которые неосознанно подает нам партнер.

Видео дня

Мы посоветовались с писхологом и готовы рассказать много интересного о поведении мужчин на вашей первой романтической встрече.

Мужчина смотрит на вас не отрываясь

Когда нам кто-то очень нравится, нам трудно оторвать взгляд от этого человека, хочется постоянно видеть его рядом с собой. Даже на первом свидании мужчина, который действительно в вас заинтересован, будет пытаться как можно ближе вас узнать, и дело даже не в сексе. Он будет пододвигаться к вам ближе, рассматривать каждую черточку вашего лица, пока вы не видите, будет пытаться уловить каждое ваше движение. Просто понаблюдайте, как ведет себя мужчина, пока вы что-то ему рассказываете — если он смотрит на вас не отрываясь, это верный знак, что он уже от вас без ума.

Мужчина готов вас слушать

Трудно найти мужчину, тратящего время на женщину, которая ему на самом деле не интересна. Мы, естественно, говорим о психически здоровых мужчинах, которые не встречаются с женщинами ради извлечения социальной или финансовой выгоды. Партнер, для которого действительно важен человек, сидящий перед ним, он будет внимательно слушать и запоминать, что для этого человека важно, как он думает, и что сам партнер может сделать для его счастья. Внимательный мужчина — заинтересованный мужчина.

Мужчина демонстрирует открытые позы

Один из самых ярких знаков заинтересованности — человек готов вам открыться не только эмоционально, но и физически. Посмотрите, как мужчина располагается относительно вас — если он развернулся к вам полностью, не скрещивает руки, постоянно демонстрирует область груди и раскрывает плечи, откинувшись на стуле, есть большая вероятность, что вы сильно нравитесь и мужчина, вполне реально, пригласит вас на следующее свидание. Кроме того, он будет постоянно пытаться сесть к вам ближе и при возможности будет к вам прикасаться.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители