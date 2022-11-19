Как мужчина может выдать себя на первом свидании

Ему не удастся скрыть от вас интерес.

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Первое свидание существует для того, чтобы каждый из партнеров мог составить о новом знакомом мнение относительного того, стоит ли продолжать строить отношения или же переключиться на кого-то другого. Нередко мы сами упускаем из вида сигналы, которые неосознанно подает нам партнер.

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Мы посоветовались с писхологом и готовы рассказать много интересного о поведении мужчин на вашей первой романтической встрече.

Мужчина смотрит на вас не отрываясь

Когда нам кто-то очень нравится, нам трудно оторвать взгляд от этого человека, хочется постоянно видеть его рядом с собой. Даже на первом свидании мужчина, который действительно в вас заинтересован, будет пытаться как можно ближе вас узнать, и дело даже не в сексе. Он будет пододвигаться к вам ближе, рассматривать каждую черточку вашего лица, пока вы не видите, будет пытаться уловить каждое ваше движение. Просто понаблюдайте, как ведет себя мужчина, пока вы что-то ему рассказываете — если он смотрит на вас не отрываясь, это верный знак, что он уже от вас без ума.

Мужчина готов вас слушать

Трудно найти мужчину, тратящего время на женщину, которая ему на самом деле не интересна. Мы, естественно, говорим о психически здоровых мужчинах, которые не встречаются с женщинами ради извлечения социальной или финансовой выгоды. Партнер, для которого действительно важен человек, сидящий перед ним, он будет внимательно слушать и запоминать, что для этого человека важно, как он думает, и что сам партнер может сделать для его счастья. Внимательный мужчина — заинтересованный мужчина.

Мужчина демонстрирует открытые позы