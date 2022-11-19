4 главных ошибки каждой пары в начале совместной жизни

После этапа свиданий наступает сложный период, когда влюбленным приходит пройти через притирку.

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Когда конфетно-букетный период остался позади, а пара решила начать совместную жизнь, кажется, что рутина, быт и притирка сложатся сами собой. Однако, по статистике, именно в первый год проживания под одной крышей около трети пар распадаются, сталкиваясь с типичными проблемами. Итак, какие ошибки совершают влюбленные, когда начинают жить вместе?

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Слишком натурально

И мужчина, и женщина в период влюбленности тщательно готовятся к свиданиям: укладка, стильный наряд, приятный парфюм. Как бы банально это ни звучало, но, начав жить вместе, оба расслабляются. Психологи считают, что романтический флер развеивается слишком быстро, а разочарование ведет к расставанию. Нет, не нужно вставать в пять утра, чтобы нанести боевой раскрас, или ходить по дому в мини-юбке и лучших лодочках. Но обоим стоит помнить об элементарной привлекательности: пусть домашняя одежда выглядит уютно и мило, волосы остаются чистыми. А еще не забывайте выбираться из комфортного мирка вашей квартиры на свидания, чтобы снова предстать перед второй половиной во всем блеске.

Завышенные ожидания

По мнению психологов, главная ошибка в любых отношениях — верить, что партнер обладает телепатией. Он должен понимать, что вам не нравятся ботинки у входа, та передача, которую выбрал избранник для вечернего просмотра, или его привычка семь раз переводить будильник. Поняв, что недовольное лицо не дало мужчине понять причину недовольства, девушки разочаровываются: ведь он должен был все исправить и догадаться сам. А дальше выбирают одну из двух линий поведения — молчаливое страдание или неожиданный скандал с перечислением всех накопившихся претензий. Помните: замалчивание всегда становится трещиной в отношениях, которая рано или поздно приведет к серьезным проблемам.

Режим запретов

Когда партнеры начинают жить вместе, они считают, что получают куда больше прав друг на друга. Именно в этот период включается режим запретов. Новоиспеченный муж начинает контролировать время жены, запрещая ей общаться с подругами, публиковать пикантные фото в социальных сетях. А девушки стараются исключить все, что им не нравилось еще в начале отношений: посиделки с друзьями, ночи в компьютерной игре или футбол по выходным. Оба чувствуют, что оказались в ловушке и лишены воздуха, поэтому стараются вернуть свободу, иногда ценой отношений.

Твои, мои, наши