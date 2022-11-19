Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+7° в 
USD 60.37EUR 62.45
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам объяснили неочевидные опасности фиктивного брака

Секрет Фирмы

Липовый брак может распахнуть для вас двери для получения гражданства, позволит прописаться или даже скрыть настоящую сексуальную ориентацию. Но при всех очевидных плюсах фиктивный брак несёт и определённые риски. Адвокат Ольга Сулим объяснила, что от этого могут пострадать и вы, и ваши родные. А всё потому, что даже в браке можно распоряжаться имуществом супругов, и пойди докажи, что у вас всё не взаправду.

Россиянам объяснили неочевидные опасности фиктивного брака
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Проблема состоит в том, что супруг является наследником первой очереди. А значит, в случае чего ваши родные могут остаться у разбитого корыта. Ведь доказать, что всё было по расчёту и вообще женились вы чисто ради штампа, ой как непросто.

Видео дня

Ещё один повод не жениться/выходить замуж безоглядно — законная возможность разделить пополам всё имущество. Даже если супруг до свадьбы был гол как сокол, он может претендовать на вашу машину и квартиру (или, может, коллекцию баснословно дорогих марок). Ну и, наконец, при недееспособности одного супруга второй по закону должен ухаживать за ним или даже платить алименты.

«Наконец, фиктивный супруг может с куда большей лёгкостью, чем посторонний мошенник, подделать доверенности и распорядиться вашим имуществом, например, продать вашу квартиру, совершить иные сделки, невыгодные для вас», — предупредила адвокат.

А что делать, если вас всё-таки угораздило заключить такую авантюру? Как выйти из неё с минимальными потерями? Идти в суд. Если вы не живёте вместе, зарегистрированы по разным адресам и у вас есть свидетели — брак удастся признать фиктивным и расторгнуть.

Ранее «Секрет» писал, что из-за частичной мобилизации некоторые военнообязанные поспешили покинуть Россию. Одним из самых популярных направлений стал Казахстан: он и близко, и благосклонен к русским. Тем временем предприимчивые казашки сразу придумали способ подзаработать на таких русских «туристах». Некоторые стали предлагать липовые документы, а другие, более отчаянные, — сразу жениться.

Как правило, в начале семейной жизни мало кто задумывается о том, что там будет дальше, — счастливые часов не наблюдают. А о том, чтобы заключить брачный контракт на всякий случай, тем более никто не думает. Но счастливый брак складывается не у всех, и делить имущество при разводе — та ещё история. Спасти может только заранее подготовленный брачный договор.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители