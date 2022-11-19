Россиянам объяснили неочевидные опасности фиктивного брака

Липовый брак может распахнуть для вас двери для получения гражданства, позволит прописаться или даже скрыть настоящую сексуальную ориентацию. Но при всех очевидных плюсах фиктивный брак несёт и определённые риски. Адвокат Ольга Сулим объяснила, что от этого могут пострадать и вы, и ваши родные. А всё потому, что даже в браке можно распоряжаться имуществом супругов, и пойди докажи, что у вас всё не взаправду.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Проблема состоит в том, что супруг является наследником первой очереди. А значит, в случае чего ваши родные могут остаться у разбитого корыта. Ведь доказать, что всё было по расчёту и вообще женились вы чисто ради штампа, ой как непросто.

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Ещё один повод не жениться/выходить замуж безоглядно — законная возможность разделить пополам всё имущество. Даже если супруг до свадьбы был гол как сокол, он может претендовать на вашу машину и квартиру (или, может, коллекцию баснословно дорогих марок). Ну и, наконец, при недееспособности одного супруга второй по закону должен ухаживать за ним или даже платить алименты.

«Наконец, фиктивный супруг может с куда большей лёгкостью, чем посторонний мошенник, подделать доверенности и распорядиться вашим имуществом, например, продать вашу квартиру, совершить иные сделки, невыгодные для вас», — предупредила адвокат.

А что делать, если вас всё-таки угораздило заключить такую авантюру? Как выйти из неё с минимальными потерями? Идти в суд. Если вы не живёте вместе, зарегистрированы по разным адресам и у вас есть свидетели — брак удастся признать фиктивным и расторгнуть.

Ранее «Секрет» писал, что из-за частичной мобилизации некоторые военнообязанные поспешили покинуть Россию. Одним из самых популярных направлений стал Казахстан: он и близко, и благосклонен к русским. Тем временем предприимчивые казашки сразу придумали способ подзаработать на таких русских «туристах». Некоторые стали предлагать липовые документы, а другие, более отчаянные, — сразу жениться.