3 мужских желания в сексе, в которых он никогда не признается

Мужчины довольно скрытные существа, когда речь заходит о сексе, который играет в их жизни чуть ли не самую главную роль. Далеко не каждый мужчина готов признаться женщине в своих тайных желаниях, поэтому мы решили узнать сами, о чем мужчина может думать, но вряд ли вам сообщит об этом.
Хотя бы на мгновение, но мужчина неосознанно представляет вашу подругу, которую видит часто, в своих объятиях. Нет, это не говорит о том, что мужчина готов ам изменить и что он вас не любит, но его мужская натура упорно рисует ему подобные картинки в голове. Подобные мысли вполне нормальны для мужчины, конечно, если он н стремится превратить такие фантазии в реальность.
Одна из самых популярных мужских фантазий — секс втроем. К слову, некоторые представители сильного пола все же решаются предложить подобный эксперимент своей женщине. Другое дело, что не каждая женщина может адекватно воспринять такое предложение разнообразить сексуальную жизнь. Мужчины об этом знают и продолжают просто тихо мечтать. Возможно, и ваш мужчина в тайне разрабатывает план, как подать вам эту идею, если вы не против, возьмите инициативу в свои руки и предложите ему сами. Он будет в приятном шоке.
И это тоже в рамках нормы, если мужчина не изменяет вам в реальности. Конечно, крайне неприятно услышать в самый разгар процесса чужое имя, но чаще всего мужчины просто представляют образ женщины, которую они видели в жизни или в Сети, но которая им недоступна. Часто подобные визуальные подмены приходят мужчинам в период, когда сексуальная жизнь уже устоялась и партнерша не позволяет разнообразить интимную жизнь. Мужчинам приходится выкручиваться всеми доступными способами. Главное, чтобы желание видеть в своей постели не вас, а другую женщину, не превратилось в привычку.