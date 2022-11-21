3 мужских желания в сексе, в которых он никогда не признается

Мужчины довольно скрытные существа, когда речь заходит о сексе, который играет в их жизни чуть ли не самую главную роль. Далеко не каждый мужчина готов признаться женщине в своих тайных желаниях, поэтому мы решили узнать сами, о чем мужчина может думать, но вряд ли вам сообщит об этом.

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Он представлял себя с вашей подругой

Хотя бы на мгновение, но мужчина неосознанно представляет вашу подругу, которую видит часто, в своих объятиях. Нет, это не говорит о том, что мужчина готов ам изменить и что он вас не любит, но его мужская натура упорно рисует ему подобные картинки в голове. Подобные мысли вполне нормальны для мужчины, конечно, если он н стремится превратить такие фантазии в реальность.

Он был бы не против пригласить третьего

Одна из самых популярных мужских фантазий — секс втроем. К слову, некоторые представители сильного пола все же решаются предложить подобный эксперимент своей женщине. Другое дело, что не каждая женщина может адекватно воспринять такое предложение разнообразить сексуальную жизнь. Мужчины об этом знают и продолжают просто тихо мечтать. Возможно, и ваш мужчина в тайне разрабатывает план, как подать вам эту идею, если вы не против, возьмите инициативу в свои руки и предложите ему сами. Он будет в приятном шоке.

Он может представлять на месте вас другую женщину