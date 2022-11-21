Женщина потеряла память и заново влюбилась в своего мужа

Жительница Великобритании заново влюбилась в своего супруга после того, как упала с гребной лодки, ударилась головой и потеряла память. Об этом пишет The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В феврале 2016 года Стеф Харви, которой тогда было 44 года, отправилась на курсы по каякингу. Она только начинала заниматься этим спортом и потому растерялась, когда попала в сильный водоворот.

«Меня крутило, переворачивало и опрокидывало. Вдруг раздался громкий стук, — вспоминает Харви. — Было непонятно, где верх, где низ».

Женщина ударилась головой и получила сотрясение мозга.

Тренер вытащил пострадавшую из воды и вызвал скорую помощь. В больничной палате Стеф почувствовала себя странно: она не могла вспомнить свое имя, все вокруг вызывало у нее смех. Когда ее навестил муж Ричард, она приняла его за своего отца, а дочь спутала с сестрой.

После МРТ и осмотра врачи диагностировали у пациентки постконтузионный синдром, проблемы с когнитивными функциями и частичную потерю памяти. Из-за амнезии Стеф не могла вспомнить своего мужа, и когда она вернулась домой, у нее было чувство, словно она живет с незнакомцем.

«Обескураженная и подавленная, я ежедневно плакала. Ричард никогда не критиковал, он только подбадривал меня», — рассказала Харви.

Женщине пришлось оставить работу, она перестала выходить из дома и не могла справиться даже с простыми бытовыми делами. Ее супруг терпеливо учил ее быть самостоятельной, показывал семейные альбомы и рассказывал про их общее прошлое.

«Через несколько лет я смогла удержать в голове достаточно информации, чтобы понять, что вышла замуж за действительно прекрасного человека», — пошутила Стеф.