5 признаков того, что вы плохая жена

С такими дамами мечты о счастливой семейной жизни так и протухнут нераспечатанными.
Любовь к себе — это одно, а мания величия — совсем другое. Вы наслушались сказок о принцессах, надели воображаемую корону и ждете царских почестей.
Понимаем, у вас разные интересы и вы доверяете друг другу. Но если часто ищете повод, чтобы слинять из дома, то семейная жизнь не для вас.
И всеми силами создаете ее для окружающих. Скоро придут гости? Вы бросаетесь готовить, убираться и стелить чистую скатерть. А для своей семьи готовите только пельмени и сосиски.
Предлагаете мужу идти в IT (это сейчас так перспективно) и переводите благоверного на правильное питание. А он все работает графическим дизайнером и тайком ест жареную картошку с колбасой.
А как иначе! Вы так стараетесь (см. предыдущий пункт), а этот лентяй не ценит усилия. Вот муж Ани уже переехал в Германию и купил там квартиру. А ваш избранник что-то бормочет про поддержку и любовь. Одними нежностями сыт не будешь.