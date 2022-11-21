5 признаков того, что вы плохая жена

С такими дамами мечты о счастливой семейной жизни так и протухнут нераспечатанными.

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Вы эгоцентрик

Любовь к себе — это одно, а мания величия — совсем другое. Вы наслушались сказок о принцессах, надели воображаемую корону и ждете царских почестей.

Вы с мужем любите раздельный отдых

Понимаем, у вас разные интересы и вы доверяете друг другу. Но если часто ищете повод, чтобы слинять из дома, то семейная жизнь не для вас.

Вы любите «идеальную картинку» семьи

И всеми силами создаете ее для окружающих. Скоро придут гости? Вы бросаетесь готовить, убираться и стелить чистую скатерть. А для своей семьи готовите только пельмени и сосиски.

Вы пытаетесь улучшить избранника

Предлагаете мужу идти в IT (это сейчас так перспективно) и переводите благоверного на правильное питание. А он все работает графическим дизайнером и тайком ест жареную картошку с колбасой.

Постоянно критикуете мужа