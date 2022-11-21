Мужчина хотел сделать предложение и утопил кольцо

Пара наслаждалась уединением на борту шикарной яхты посреди океана. На закате мужчина опустился на одно колено перед возлюбленной и собрался сделать ей предложение руки и сердца. На записи видно, как он достает из кармана футляр с кольцом, но затем неожиданно роняет его за борт.