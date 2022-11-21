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2 часа назад

Мужчина хотел сделать предложение и утопил кольцо

Lenta.ru

Пользователь TikTok @smclyne попытался сделать предложение возлюбленной, но уронил обручальное кольцо в океан. На видео обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина хотел сделать предложение и утопил кольцо
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Пара наслаждалась уединением на борту шикарной яхты посреди океана. На закате мужчина опустился на одно колено перед возлюбленной и собрался сделать ей предложение руки и сердца. На записи видно, как он достает из кармана футляр с кольцом, но затем неожиданно роняет его за борт.

@smclyne/TikTok

Пока девушку одолевает смех, мужчина ныряет за упавшим украшением. В конце концов, ему удается выловить его из воды. Позже он рассказал, что в первый момент впал в абсолютную панику.

В комментариях пользователи TikTok поделились своими мыслями об увиденном.

«Это идеальное предложение руки и сердца», — написал один из них. «Мне нравится, что она умирает от смеха», — отметил другой пользователь. «О, вот такое предложение запомнится», — подчеркнул третий. «По его прыжку ясно, что это было дорогое кольцо», — отметил автор еще одного комментария.

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