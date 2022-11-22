Сексолог рассказал о трудностях в полиаморных отношениях

Человеку, который желает начать полиаморные отношения, нужно вести дневник и предохраняться, посоветовал сексолог Сильва Невес. О том, какие могут возникнуть трудности в свободных отношениях, он рассказал изданию iNews.

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Полиамория — это не то же самое, что полигамия, предостерег Невес. При полиаморных отношениях пара договаривается, что у каждого из партнеров могут быть любовники на стороне. Подобные отношения строятся на полном доверии и при соблюдении многих правил.

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Для того чтобы понять, нужны ли человеку свободные отношения, ему стоит представить, что к нему в спальню вошел посторонний. И чувства, которые он при этом испытает — ревность, любопытство, удовлетворение — подскажут ответ на вопрос, рассказал сексолог.

При переходе от моногамных к свободным отношениям паре необходимо обсудить, будет ли их союз основным, или с другими любовниками каждый намерен проводить столько же времени. Сразу нужно решить: будет ли секс в отношениях на стороне, или интимная близость останется прерогативой уже устоявшейся пары, дополнил Невес.

Чтобы в свободных отношениях расставлять приоритеты по договоренности с основным партнером, следует вести дневник.

«Если вы ставите свои основные отношения на первое место, назначьте время, которое предназначено только для вас двоих, и вас никто не будет отвлекать, — прокомментировал сексолог. — Важно обозначить в том числе и время, когда "второстепенные" любовники могут присылать текстовые сообщения или звонить. Это позволит не чувствовать их постоянное присутствие рядом».

Партнеры, соглашаясь на открытые отношения, должны быть уверены, что однажды один из них не заразится болезнями, передаваемыми половым путем. Поэтому, добавил сексолог, необходимо предохраняться, причем только от ЗППП, но и от нежелательных беременностей.

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