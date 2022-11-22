Какие люди занимаются сексом ради примирения и одобрения

Психологи из Оклендского университета установили, что типы привязанности связаны с причинами, по которым люди занимаются сексом со своим партнером. Работа ученых опубликована в журнале Sex Research.

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Тип привязанности — это способ формирования отношений с партнером. Принято выделять четыре основные модели: надежная, тревожная, избегающая и тревожно-избегающая. Человек с надежным типом привязанности не боится близости, не зависит от другого и умеет принимать и давать любовь. Второй тип характеризуется глубоким страхом быть брошенным, третий – боязнью эмоциональной близости. Четвертый тип сочетает в себе вышеназванные страхи.

Исследователи опросили 194 взрослых новозеландца, большинство из которых состояли в моногамных отношениях (93%). Большинство из них были женщины – около 85%. Опрос касался их сексуальной жизни, а также модели привязанности.

Оказалось, что люди с тревожным типом привязанности чаще занимались сексом, чтобы избежать конфликта или по причинам самоутверждения. Люди с избегающим типом привязанности занимались сексом ради одобрения партнера. Они также отметили, что меньше удовлетворены своей сексуальной жизнью и более негативно относятся к сексу по сравнению с людьми, которые занимаются любовью ради удовольствия.