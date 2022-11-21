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1 час назад

Звезда Comedy Woman Ангарская рассказала о незапланированной беременности

Слово и Делоиещё 1

Звезда Comedy Woman и актриса Надежда Ангарская рассказала о незапланированной беременности вторым ребенком. Артистка отказывается раскрывать подробности отношений со своим новым избранником. Однако признается, что была бы не против еще раз выйти замуж. Более того, она сообщила, что в очередной раз готовится стать мамой, пишет «7Дней». «Не готовилась к этому, ведь мне скоро 40 лет. В общем, как говорится, не зарекайтесь. Сейчас я готовлюсь стать мамой во второй раз. Надеюсь, что все будет хорошо», — поделилась переживаниями Ангарская. Напомним, что от первого брака у артистки есть сын Давид. Мальчику уже семь лет. Звезда рассказала, что никак не препятствует общению ребенка с родным отцом.

Звезда Comedy Woman Ангарская рассказала о незапланированной беременности
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело
Любовь,Надежда Ангарская,
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