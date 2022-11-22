Женщина оригинально отомстила подруге за роман с ее мужем

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как оригинально отомстила своей подруге после того, как узнала, что та завела роман с ее супругом. Женщина вылила в автомобиль любовницы мужа, стоявший на жаре, смесь из куриного бульона и креветок, испортив тем самым салон машины.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Героиня истории объяснила, что познакомилась с мужем на свадьбе своей лучшей подруги: автор поста была подружкой невесты, а ее будущий супруг — шафером. В дальнейшем они дружили семьями, а лучшая подруга рассказчицы помогала им с делами, связанными с бизнесом.

«Они провели много ночей, разбираясь с проблемами в контрактах», — поделилась воспоминаниями автор поста.

Однажды, вскоре после того, как супруг героини истории и ее лучшая подруга уехали в другой город, чтобы пообщаться с потенциальными бизнес-партнерами, женщине позвонил муж ее приятельницы. Он сообщил, что нанял детектива и выяснил, что их супруги стали любовниками. Мужчина добавил, что в отеле они остановились в одном номере.

Когда автор поста узнала об измене своего мужа с ее подругой, она решила отомстить. Рассказчица приготовила пюре из креветок и куриного бульона и, воспользовавшись длинной трубкой, залила ее на заднее сиденье и коврики автомобиля подруги, стоявшего на жаре. Героиня истории уточнила, что выбрала для своей мести именно пассажирские места, так как таким образом могла нанести больше урона любовнице мужа: коврики у передних сидений машины были съемными, а у задних — нет.

«Жалкая и эффективная месть, о которой я совершенно не жалею», — заключила она.