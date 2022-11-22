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1 час назад

В Cети перечислили самые глупые поводы для расставания

Lenta.ru

Просьбы о трезвости, кольца настроения и соблюдение правил социального дистанцирования во время пандемии назвали в сети самыми глупыми причинами разрыва. На просьбу одного из посетителей форума Reddit перечислить нелепые поводы для расставания откликнулись подписчики сабреддита AskReddit.

В Cети перечислили самые глупые поводы для расставания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Один из пользователей сети пожаловался, что девушка последовала примеру своих подруг.

Еще один молодой человек признался, что когда ему было 16 лет, его подруга рассталась с ним из-за популярного украшения, меняющего цвет в зависимости от температуры тела.

В еще одном случае поводом для расставания послужила просьба мужчины соблюдать правила дорожного движения.

Много ответов посвящены несовпадению графиков работы, отдыха и встреч, в частности, во время пандемии.

Посетительница форума Reddit под ником Mellookins заявила о желании встречаться с несколькими парнями. В комментариях под постом она получила поддержку от противников моногамии.

Любовь,
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