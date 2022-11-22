В Cети перечислили самые глупые поводы для расставания

Просьбы о трезвости, кольца настроения и соблюдение правил социального дистанцирования во время пандемии назвали в сети самыми глупыми причинами разрыва. На просьбу одного из посетителей форума Reddit перечислить нелепые поводы для расставания откликнулись подписчики сабреддита AskReddit.
Один из пользователей сети пожаловался, что девушка последовала примеру своих подруг.
Еще один молодой человек признался, что когда ему было 16 лет, его подруга рассталась с ним из-за популярного украшения, меняющего цвет в зависимости от температуры тела.
В еще одном случае поводом для расставания послужила просьба мужчины соблюдать правила дорожного движения.
Много ответов посвящены несовпадению графиков работы, отдыха и встреч, в частности, во время пандемии.
Посетительница форума Reddit под ником Mellookins заявила о желании встречаться с несколькими парнями. В комментариях под постом она получила поддержку от противников моногамии.