Как определить совместимость партнеров

Для создания гармоничных и счастливых отношений важно, чтобы партнеры были совместимы. Как понять, что человек сделал выбор правильно, рассказал психолог Александр Шахов.

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Так, по словам эксперта, важна близость эмоций. Партнеры должны уметь чувствовать и сопереживать, даже если их интересы могут существенно отличаться. Если отсутствуют эмоции, которые пара проживает совместно, то союз обречен.

Психолог добавил, что есть простой способ, который помогает понять, подходит ли вам мужчина интеллектуально или нет.

— Это юмор. Если вы смеетесь над его шутками и сами можете его рассмешить, то все отлично. Уровень юмора характеризует уровень культуры и ума, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.