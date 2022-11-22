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1 час назад

Как определить совместимость партнеров

Вечерняя Москваиещё 1

Для создания гармоничных и счастливых отношений важно, чтобы партнеры были совместимы. Как понять, что человек сделал выбор правильно, рассказал психолог Александр Шахов.

Как определить совместимость партнеров
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, по словам эксперта, важна близость эмоций. Партнеры должны уметь чувствовать и сопереживать, даже если их интересы могут существенно отличаться. Если отсутствуют эмоции, которые пара проживает совместно, то союз обречен.

Психолог добавил, что есть простой способ, который помогает понять, подходит ли вам мужчина интеллектуально или нет.

— Это юмор. Если вы смеетесь над его шутками и сами можете его рассмешить, то все отлично. Уровень юмора характеризует уровень культуры и ума, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

Психолог также подчеркнул, что важна схожесть глобальных взглядов и жизненных приоритетов.

Любовь,Александр Шахов,
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