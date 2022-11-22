С трудностями в сексе может столкнуться каждый, и важно не замалчивать их, а разбираться в причинах, по которым та или иная проблема возникла. В новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсудили трудности, которые могут возникнуть в половой жизни.

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В современном мире сексуальную дисфункцию можно назвать распространенной проблемой, которая затрагивает не только психическое состояние человека, но и скрывать разнообразные заболевания. Например, инфекции, передающиеся половым путем. Вместе с психиатром Дмитрием Заносовым мы выяснили, что такое половая дисфункция.

Таймкод:

01.23 — Что такое половая дисфункция

03.00 — Как состояние нашей психики отражается на интимной жизни

08.44 — Где возникает либидо: в теле или голове

09.40 — Что влияет на возникновение половой дисфункции

15.33 — Проблемы в отношениях, когда уровень либидо не сходится

16.59 — От чего зависит мужское возбуждение

19.30 — Что такое аноргазмия

21.45 — Почему некоторые люди плачут после секса

23.59 — Почему возникает преждевременная эякуляция

27.55 — Как прием антидепрессантов влияет на либидо

31.23 — Есть ли побочный эффект у приема Виагры

34.00 — Почему у мужчин стали чаще возникать проблемы с потенцией

36.06 — Как нездоровые привычки влияют на потенцию

40.27 — Как проявляется половая дисфункция у женщин

43.10 — Почему под мнимой дисфункцией может скрываться другое заболевание

50.40 — Если половая дисфункция меня не парит, продолжает ли она оставаться дисфункцией

В подкасте участвовали:

Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий