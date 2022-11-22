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1 час назад

Женщина пожаловалась, что муж занимается с ней сексом во время сна, а утром не помнит этого

Super.ru

На днях одна австралийка пожаловалась, что ее муж частенько инициирует секс в тот момент, когда он спит. Обычно во время такого полового акта мужчина не просыпался и, соответственно, с утра не помнил о произошедшем. Поначалу супружеская пара была сбита с толку и не понимала, что происходит, пишет Daily Mail. Но после того, как выяснили, в чем дело, стали наслаждаться необычными ощущениями.

Женщина пожаловалась на мужа-сексоголика и лунатика
Фото: Super.ruSuper.ru

Оказалось, что у парня сексомния — редкое психическое расстройство, при котором человек занимается сексом во сне. Это считается вариацией сомнамбулизма, может встречаться как среди мужчин, так и среди женщин. По словам специалистов, сексомния наблюдается примерно у 8% людей. Может быть вызвана недосыпанием, наркотиками, алкоголем, стрессом или депрессией.

Любовь,
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