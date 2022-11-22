Женщина пожаловалась на мужа-сексоголика и лунатика

На днях одна австралийка пожаловалась, что ее муж частенько инициирует секс в тот момент, когда он спит. Обычно во время такого полового акта мужчина не просыпался и, соответственно, с утра не помнил о произошедшем. Поначалу супружеская пара была сбита с толку и не понимала, что происходит, пишет Daily Mail. Но после того, как выяснили, в чем дело, стали наслаждаться необычными ощущениями.
Оказалось, что у парня сексомния — редкое психическое расстройство, при котором человек занимается сексом во сне. Это считается вариацией сомнамбулизма, может встречаться как среди мужчин, так и среди женщин. По словам специалистов, сексомния наблюдается примерно у 8% людей. Может быть вызвана недосыпанием, наркотиками, алкоголем, стрессом или депрессией.