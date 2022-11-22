Женщина пристыдила бойфренда за отпуск с дочерью и была обругана в сети

Пользовательница портала Mumsnet пристыдила бойфренда за то, что он собрался на отдых с 21-летней дочерью, а не с ней, и была обругана в сети. На ее публикацию на форуме обратил внимание британский таблоид The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста отметила, что состоит в отношениях с партнером на протяжении трех лет, но видится с ним лишь раз в неделю, поскольку возлюбленные живут раздельно. Поэтому, чтобы провести время вместе, она позвала бойфренда в первый за 30 лет зарубежный отпуск.

«Вскоре после того, как мы вернулись, <…> он сообщил, что его дочь захотела отправиться в путешествие за границу с ним вдвоем, в то самое место, где были мы», — добавила женщина.

Читательница форума подчеркнула, что у ее бойфренда не так много денег и он собирается уволиться с работы, поэтому она предполагает, что его предстоящая поездка будет оплачена за ее счет.

«Это означает, что мне придется ждать совместного отпуска еще как минимум год», — добавила она.

Большинство пользователей сети раскритиковали поведение женщины и назвали его неразумным и нелепым.

«Вы можете чувствовать по этому поводу то, что чувствуете, но для него естественно хотеть отправиться в поездку со своей дочерью, — написал один из комментаторов. — В конце концов, они одна семья».