Гинеколог назвала опасности занятий сексом при ОРВИ

Акушер-гинеколог Мария Филатова назвала опасности, которые подстерегают во время занятий сексом в период простуды. Об этом сообщает "Лента.ру".

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Эксперт отметила, что во время ОРВИ лучше воздержаться от физических нагрузок, в том числе и от секса. Дело в том, что активность способствует расширению сосудов, в результате чего вирус может попасть в другие системы. Чаще всего страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеотделительная системы.

Если во время полового акта случится беременность, то прием противовирусных препаратов может повлиять на развитие плода. Это — еще одна причина отказаться от занятий любовью в период простуды.

Еще одной неочевидно опасностью эксперт назвала то, что партнер легко заразится ОРВИ. Если вы не хотите, чтобы он тоже заболевал, от занятий сексом нужно отказаться.