Гинеколог назвала опасности занятий сексом при ОРВИ

Акушер-гинеколог Мария Филатова назвала опасности, которые подстерегают во время занятий сексом в период простуды. Об этом сообщает "Лента.ру".
Эксперт отметила, что во время ОРВИ лучше воздержаться от физических нагрузок, в том числе и от секса. Дело в том, что активность способствует расширению сосудов, в результате чего вирус может попасть в другие системы. Чаще всего страдают дыхательная, сердечно-сосудистая и мочеотделительная системы.
Если во время полового акта случится беременность, то прием противовирусных препаратов может повлиять на развитие плода. Это — еще одна причина отказаться от занятий любовью в период простуды.
Еще одной неочевидно опасностью эксперт назвала то, что партнер легко заразится ОРВИ. Если вы не хотите, чтобы он тоже заболевал, от занятий сексом нужно отказаться.
Ранее сообщалось, что мужчины назвали случаи, в которых отказываются от секса.