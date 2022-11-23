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1 час назад

Невеста нарушила одну семейную традицию и разочаровала свекровь

Lenta.ru

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как нарушила одну семейную традицию мужа и разочаровала свою свекровь. Девушка объяснила, что надела на свадьбу платье белого цвета, хотя в семье ее супруга принято надевать на свадьбу платье розового цвета.

Невеста нарушила семейную традицию и разочаровала свекровь
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Недавно я вышла замуж за любовь всей своей жизни. У нас была идеальная свадьба, за исключением того, что моя свекровь была недовольна моим платьем», — написала автор.

По словам девушки, в семье ее мужа есть традиция, согласно которой невеста должна надевать на свадьбу платья розового оттенка.

«Я с уважением сообщила матери жениха, что надену на свою свадьбу платье любого цвета, которое посчитаю идеальным. Я нашла его, и оно было белым», — рассказала героиня истории.

Свекровь попросила будущую невестку сделать платье розовым или найти другой наряд, однако девушка отказала ей.

В итоге женщина сообщила невестка, что была разочарована тем, что она нарушила семейную традицию.

«Муж также заявил мне, что разочаровался, когда увидел меня в белом платье», — пожаловалась рассказчица.

В комментариях под постом пользователи поддержали автора истории. По мнению большинства, невеста имела право быть в том, что нравится в первую очередь ей самой. Многие комментаторы также предположили, что мать жениха продолжит вмешиваться в жизнь молодоженов, и назвали произошедшее «плохим началом брака».

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