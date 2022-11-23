Стали известны тайные секс-желания женщин в отношениях

Виртуальная служба знакомств Ashley Madison провела исследование и выяснила, какие скрытые сексуальные фантазии имеют женщины в отношениях. Результатами поделился The Sun.

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Исследование показало, что каждая вторая женщина думает о другом мужчине во время половой связи со своим возлюбленным. Наиболее популярной сексуальной фантазией женщин в отношениях становится интим с незнакомцем, ее придерживаются семь процентов.

Эксперт Люси Бересфорд пояснила, что это связано с сексуальным взрослением женщины. Они думают о недоступных объектах для того, чтобы возбудиться.

Также исследование показало, что среди фантазий часто встречаются БДСМ-игры, но большинство женщин предпочитают романтику. Однако почти половина (43%) признались, что не удовлетворены своими интимными отношениями.