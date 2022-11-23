Мужчина важнее: что мешает женщинам достичь оргазма

Представление о том, каким должен быть идеальный секс, многие из нас черпают из романтических фильмов. Однако в реальной жизни все бывает не так красиво, не так страстно, да и оба партнера редко достигают пика удовольствия одновременно. В какие еще мифы о сексе пора перестать верить, рассказываем в материале «Рамблера».
Вокруг темы женских оргазмов витает огромное количество мифов. Они не только убивают желание (надежды) достичь пика наслаждения, но и просто лишают женщин удовольствия от близости.
По словам эксперта, второй миф, который безумно мешает, — это то, что чье-то удовольствие важнее, чем собственное. Обычно это мужское удовольствие. Часто говорят: «Ну и что, что я вообще никогда не получала оргазм, главное, что ему хорошо». Однако по мнению Штерн, если вы регулярно не испытываете разрядку, будет копиться напряжение, а затем — выливаться в виде ссор, претензий и так далее. Сексолог подчеркивает, что надо помнить, что вы имеете право на удовольствие. Вы имеете право заявлять о том, что вам нужна ласка, нужны какие-то виды стимуляции и так далее. И это абсолютно нормально.
Специалист также порекомендовала разобраться с возбуждающими вас стимулами, что вас заводит, а что тормозит (например, слишком яркий свет или шум за дверью).