Мужчина важнее: что мешает женщинам достичь оргазма

«Первый самый главный миф, который до сих пор, к сожалению, гуляет, это то, что есть какой-то правильный оргазм, а есть какой-то неправильный оргазм. Все это появилось благодаря дедушке Фрейду, который сказал, что зрелая женщина должна испытывать оргазм от проникающего полового акта. Если же она испытывает клиторальный оргазм, то она не повзрослела и, соответственно, недоразвитая, по факту, женщина. Но на самом деле, согласно современным исследованиям, от 70% женщин нуждаются в клиторальной стимуляции для достижения оргазма. И это абсолютно нормально, если вам до, во время или после секса хотелось бы, чтобы вас ласкали тем или иным способом. Конечно, нашу чувствительность можно развивать: качать интимные мышцы, делать самомассаж, работать над головой. Но, если в базовых настройках у вас клиторальный оргазм, все в порядке».

Ольга Штерн Психолог, сексолог