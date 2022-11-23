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2 часа назад

Мужчина важнее: что мешает женщинам достичь оргазма

Мира Маркина
Ольга Штернэксперт

Представление о том, каким должен быть идеальный секс, многие из нас черпают из романтических фильмов. Однако в реальной жизни все бывает не так красиво, не так страстно, да и оба партнера редко достигают пика удовольствия одновременно. В какие еще мифы о сексе пора перестать верить, рассказываем в материале «Рамблера».

Мужчина важнее: что мешает женщинам достичь оргазма
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Вокруг темы женских оргазмов витает огромное количество мифов. Они не только убивают желание (надежды) достичь пика наслаждения, но и просто лишают женщин удовольствия от близости.

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«Первый самый главный миф, который до сих пор, к сожалению, гуляет, это то, что есть какой-то правильный оргазм, а есть какой-то неправильный оргазм. Все это появилось благодаря дедушке Фрейду, который сказал, что зрелая женщина должна испытывать оргазм от проникающего полового акта. Если же она испытывает клиторальный оргазм, то она не повзрослела и, соответственно, недоразвитая, по факту, женщина. Но на самом деле, согласно современным исследованиям, от 70% женщин нуждаются в клиторальной стимуляции для достижения оргазма. И это абсолютно нормально, если вам до, во время или после секса хотелось бы, чтобы вас ласкали тем или иным способом. Конечно, нашу чувствительность можно развивать: качать интимные мышцы, делать самомассаж, работать над головой. Но, если в базовых настройках у вас клиторальный оргазм, все в порядке».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

По словам эксперта, второй миф, который безумно мешает, — это то, что чье-то удовольствие важнее, чем собственное. Обычно это мужское удовольствие. Часто говорят: «Ну и что, что я вообще никогда не получала оргазм, главное, что ему хорошо». Однако по мнению Штерн, если вы регулярно не испытываете разрядку, будет копиться напряжение, а затем — выливаться в виде ссор, претензий и так далее. Сексолог подчеркивает, что надо помнить, что вы имеете право на удовольствие. Вы имеете право заявлять о том, что вам нужна ласка, нужны какие-то виды стимуляции и так далее. И это абсолютно нормально.

«Следующий очень важно момент: ответственность за оргазм и удовольствие несем прежде всего мы сами. Если вы сами себя не знаете, если вы не знаете, где ваши эрогенные зоны, где спящие, где мигрирующие зоны, то как ваш партнер может об этом догадаться. Чтобы быть максимально оргазмичной, получать очень много удовольствия, важно нарабатывать хорошие отношения со своим телом и понимать, где что находится и где для этого нужно себя трогать. Нужно себя гладить, нужно себя исследовать, нужно смотреть, где приятно, где неприятно и так далее. И в этом нет, абсолютно точно ничего постыдного. Наоборот, вы сможете понять, о чем просить партнера».
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

Специалист также порекомендовала разобраться с возбуждающими вас стимулами, что вас заводит, а что тормозит (например, слишком яркий свет или шум за дверью).

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