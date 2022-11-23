Перечислены первые звоночки измены

Измена — это всегда довольно неожиданно и очень больно. От измен не застрахованы ни писаные красавицы, ни совершенные умницы, ни образцовые хозяйки, ни искусные любовницы. В целом, как говорят специалисты, о неверности мужчины можно узнать чуть ли не с первых минут, если, конечно, присмотреться. Однако для начала вы должны сами себе честно ответить на вопрос, действительно ли хотите узнать правду и что будете с ней делать.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Врач-психотерапевт Оксана Палехова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что вообще-то нет бросающихся в глаза точных признаков измены. Одни и те же вещи можно трактовать совершенно по-разному. И тем не менее есть несколько важных звоночков, по которым можно распознать неверность.

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«Первое, на что стоит обратить внимание, — совместный досуг. Если партнёр стремится посещать мероприятия или корпоративы в одиночестве или находит для себя новые персональные хобби, будь то бассейн, спорт или выезды в баню, — это может стать тревожным сигналом», — отметила собеседница.

Она пояснила, что многие мужчины в таких случаях, например, отправляют жён с детьми на отдых, а сами остаются дома «поработать». Как правило, часто это совсем не то, чем кажется, а жест оказывается совсем не благородным.

Ещё один признак, который должен насторожить, — изменения в интимной и романтической жизни. Возлюбленный, у которого появился кто-то на стороне, будет довольно холоден к вашей интимной близости, тактильности. Банально меньше будет прикасаться, обнимать вас.

Также, если в верности мужа или парня появились сомнения, присмотритесь к тому, как изменилось количество внимания или приятных сюрпризов. Парадоксально, но некоторые изменники стараются задаривать свою половинку подарками из-за чувства вины или чтобы отмахнуться, а иногда и вовсе повышают материальное обеспечение семьи.

Нередко неверный партнёр начинает избегать вас и уделяет больше внимания своей работе и другим важным делам. Он часто забывает обещания и спонтанно меняет планы. Бытовая, семейная жизнь такого мужчину теперь редко волнует.

Кроме того, человек, который изменяет, старается оградить вас от своей жизни, запрещает приезжать к нему на работу или долго не берёт трубку. Однако тут человек действительно может быть занят, так что аккуратнее с выводами.

«Страдает и качество общения, партнёру бывает трудно совмещать несколько дел одновременно, поэтому если он думает о ком-то другом, то параллельно вести общение с супругом становится труднее. Поводом задуматься может стать и телефон: если партнёр поставил пароль, нервничает, когда вы прикасаетесь к его смартфону, или постоянно переворачивает его экраном вниз — возможно, он что-то скрывает», — добавила врач.

Вообще нужно помнить, что что здоровые отношения строятся на регулярном общении с построением совместных планов на будущее. Если начинает снижаться потребность в этом, то, скорее всего, ваша половинка переключилась на что-то другое.

«Но даже в этом случае всё можно нормализовать, для этого есть действенные инструменты, в том числе и психотерапия», — заключила Палехова.