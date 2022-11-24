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2 часа назад

В Сети перечислили неочевидные правила секса

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit назвали среди своих главных открытий о сексе обязательное предварительное принятие душа, странные звуки, издаваемые телом, и важность особых движений. Неочевидные правила секса перечислили в сети в ответ на вопрос одного из читателей раздела AskReddit.

Перечислены неочевидные правила секса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Многие признали, что не подозревали о звуках, которые может издавать тело человека во время контакта с другим человеком.

Комментаторы также указывают на то, что невозможно выучить технику, которая нравилась бы всем без исключения партнерам.

Тысячи голосов собрал комментарий, в котором описывалось вполне конкретное движение.

Для массы подписчиков раздела важным открытием оказалось обязательное соблюдение личной гигиены.

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