7 способов понять, что к вам чувствует мужчина

Косвенные признаки подскажут, что вы ему симпатичны.

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В детстве главным помощником, разъясняющим, что к вам чувствует понравившийся мальчик, была ромашка. Позже на смену ей для многих пришли гадания, Таро и астрология. Но психологи уверяют, что есть куда более явные признаки, которые подскажут, что чувствует мужчина.

Куда направлен его взгляд

Если вы находитесь в общей компании, посмотрите, на кого смотрит мужчина, когда кто-то пошутил и все смеются. По мнению психологов, в эти моменты мы склонны наблюдать за реакцией того, кто нам симпатичен.

Постарайтесь столкнуться взглядом

Выдержать прямой контакт глазами всегда непросто, а тем более с человеком, который нам симпатичен. Если мужчина после пары секунд опускает глаза, к тому же краснеет, можете быть уверенной — вы ему нравитесь.

Обратите внимание, спрашивает ли он вашего мнения

Мужчины не любят спрашивать советов, но подсознательно они ищут одобрения той, кто им нравится. Поэтому, если он то и дело узнает ваше мнение, старается задать вопрос о том, что вы думаете, значит, испытывает сильные чувства.

Жестикуляция

Обратите внимание на то, как мужчина жестикулирует в разговоре с вами: если он активно подключает язык тела, значит, старается произвести впечатление. Сравните, так ли активно использует молодой человек жесты с остальными, чтобы не обмануться.

Расстояние

С теми, кто нам нравится, мы стараемся быть ближе: поэтому во время разговора мужчина может подсознательно сокращать расстояние. Он иногда говорит на ухо или специально понижает голос.

Вопросы

Заинтересованный молодой человек старается узнать вас поближе, задавая личные вопросы. Ему важно, какие фильмы вы смотрите, книги читаете, как относитесь к той или иной ситуации, о чем мечтаете. Обращайте на это внимание.

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