Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+6° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
57 минут назад

Как расстаться с партнером без чувства вины

РИА "ФедералПресс"

Для того, чтобы расстаться со своим партнером и не жалеть об этом в будущем, можно использовать один из способов коуча Колин Нолан. Она советует девушкам сначала попробовать «спасти отношения».

Как расстаться с партнером без чувства вины
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Начать женщине следует с откровенного разговора с мужем. Необязательно рассказывать ему про мысли о разводе», – объясняет коуч.

Если говорить о каких-то глобальных проблемах неловко, то можно просто пожаловаться на «потерявшуюся искру». После этого уже стоит решать с партнером, что можно сделать.

В такие моменты важно сосредоточиться на собственных ощущениях, а не на том, что вы можете услышать извне от друзей и семьи.

Стоит помнить, что отношения – тоже работа, поэтому сами по себе проблемы не решатся, а будут лишь накапливаться. Если же разговор и решение проблем не помогли, то развод пройдет проще: вы будете понимать, что сделали все возможное, передает Lenta.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, как понять, будут ли с партнером гармоничные и счастливые отношения.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители