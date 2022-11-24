Как расстаться с партнером без чувства вины

Для того, чтобы расстаться со своим партнером и не жалеть об этом в будущем, можно использовать один из способов коуча Колин Нолан. Она советует девушкам сначала попробовать «спасти отношения».

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«Начать женщине следует с откровенного разговора с мужем. Необязательно рассказывать ему про мысли о разводе», – объясняет коуч.

Если говорить о каких-то глобальных проблемах неловко, то можно просто пожаловаться на «потерявшуюся искру». После этого уже стоит решать с партнером, что можно сделать.

В такие моменты важно сосредоточиться на собственных ощущениях, а не на том, что вы можете услышать извне от друзей и семьи.

Стоит помнить, что отношения – тоже работа, поэтому сами по себе проблемы не решатся, а будут лишь накапливаться. Если же разговор и решение проблем не помогли, то развод пройдет проще: вы будете понимать, что сделали все возможное, передает Lenta.