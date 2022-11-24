В Сети придумали ироничное прозвище для худых парней

Наверняка у каждого есть знакомый, которого емко опишет популярная метафора «шкаф». В Сети придумали слово для описания полной противоположности широкоплечих — «тюбик». «Это худощавый парень, который носит одежду оверсайз, кепки и сникеры», — пишет Medialeaks. Щуплый персонаж любит строить из себя рыцаря, но один на один с подругой превращается в слабохарактерного нытика.

Словечко завирусилось: девушки во всю используют его в своих шуточных видео. В них «тюбики» — чаще всего парни, от свиданий с которыми отговаривают подруги. В общем, романтические антигерои. При этом девушки зачастую иронично называют «тюбиками» симпатичных парней, которые им нравятся. Поэтому, мальчики, без обид!