Мужчина раскрыл вредную привычку жены и пожаловался порнозвезде

Порнозвезда Джессика Стоя в качестве секс-коуча ведет рубрику для журнала Slate. На этот раз она дала совет мужчине ненавидящему табачный дым, ролевую игру.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Так, анонимный читатель написал в редакцию письмо, рассказав, что работает в одной фирме с супругой. На работе коллеги застали ее с сигаретой. О вредной привычке жены муж не знал и к курению относится резко отрицательно.

Он рассказал, что не выносит дым и запах сигарет, потому как вырос у курящих родителей. Теперь, увидев жену с сигаретой, он никак не может выкинуть этот образ из головы. Но самое интересное, что отвращения он не чувствует. Воображать жену курящей, его невероятно возбуждает.

При этом приближаться к курящей жене из-за запаха и дыма он бы не стал и не хочет, чтоб жена курила в его присутствии.

«Но я возбуждаюсь сверх меры, думая о ней на том деловом ужине», — пожаловался он.

Автор колонки успокоила мужчину, указав на то, что многие фантазируют о несбыточных и даже отвратительных вещах. Она считает, что фантазия со временем может померкнуть, но предложила еще один вариант.

Так, она предложила мужчине принять фантазию и мастурбировать представляя в голове тот образ, или же попросить жену включить в нее какую-нибудь словесную ролевую игру.