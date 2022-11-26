Главное — его достоинство: что мешает довести мужчину до оргазма

Хотите научиться заводить мужчину с пол-оборота и уметь доставить максимум удовольствия? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, какие мифы об оргазме мешают довести партнера до экстаза.
Самый главный миф гласит: самое важное место у мужчины — это его достоинство, а все остальное не имеет значения. На самом деле, у мужчины, как у женщины, есть огромное количество эрогенных зон, которые распределены по телу.
Эксперт отдельно подчеркнула: ни один классный секс не случается без качественных коммуникаций, когда вы даете и получаете обратную связь. Важно разговаривать друг с другом о сексе, обсуждать, что вам нравится, а что нет, делиться тем, что вам важно, необходимо, чтобы качество секса возросло.
Еще одно распространенное заблуждение, по мнению Штерн, мол, все мужчины одинаковые.
«Все мужчины, как и женщины, разные, и у них есть свои предпочтения, свои техники, которые доводят их до оргазма. Важно понимать базу: как что, где устроено, но при этом не забывать, что все индивидуально, и техники и приемы необходимо подбирать под конкретного человека», — подытожила сексолог.