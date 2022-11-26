Главное — его достоинство: что мешает довести мужчину до оргазма

«Периодически многие мужчины жалуются, что партнерша взяла и схватила его сразу за самое главное место, как будто ничего другого у него нет. Это значит, что важно периодически уделять внимание всему мужскому телу, а не только интимному месту. Следующий важный пункт — это фактор «телепатов». Мы не телепаты, и мужчины не телепаты. Если мы хотим понять, нравится или не нравится, надо уточнить. Если мы хотим понять, продолжать или не продолжать, можно уточнить. Если напрямую ваш мужчина не отвечает на вопросы, можно использовать метод альтернативных вопросов. Например, «Тебе больше нравится, когда делаю сильнее или когда я делаю слабее?»» .



Ольга Штерн Психолог, сексолог