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1 час назад

Главное — его достоинство: что мешает довести мужчину до оргазма

Мира Маркина
Ольга Штернэксперт

Хотите научиться заводить мужчину с пол-оборота и уметь доставить максимум удовольствия? «Рамблер» поговорил с экспертом и выяснил, какие мифы об оргазме мешают довести партнера до экстаза.

Главное — его достоинство: что мешает довести мужчину до оргазма
Фото: Кадр из фильма "365 дней"Кадр из фильма "365 дней"

Самый главный миф гласит: самое важное место у мужчины — это его достоинство, а все остальное не имеет значения. На самом деле, у мужчины, как у женщины, есть огромное количество эрогенных зон, которые распределены по телу.

«Периодически многие мужчины жалуются, что партнерша взяла и схватила его сразу за самое главное место, как будто ничего другого у него нет. Это значит, что важно периодически уделять внимание всему мужскому телу, а не только интимному месту. Следующий важный пункт — это фактор «телепатов». Мы не телепаты, и мужчины не телепаты. Если мы хотим понять, нравится или не нравится, надо уточнить. Если мы хотим понять, продолжать или не продолжать, можно уточнить. Если напрямую ваш мужчина не отвечает на вопросы, можно использовать метод альтернативных вопросов. Например, «Тебе больше нравится, когда делаю сильнее или когда я делаю слабее?»» .
Ольга Штерн
Ольга ШтернПсихолог, сексолог

Эксперт отдельно подчеркнула: ни один классный секс не случается без качественных коммуникаций, когда вы даете и получаете обратную связь. Важно разговаривать друг с другом о сексе, обсуждать, что вам нравится, а что нет, делиться тем, что вам важно, необходимо, чтобы качество секса возросло.

Мужчина важнее: что мешает женщинам достичь оргазма

Еще одно распространенное заблуждение, по мнению Штерн, мол, все мужчины одинаковые.

«Все мужчины, как и женщины, разные, и у них есть свои предпочтения, свои техники, которые доводят их до оргазма. Важно понимать базу: как что, где устроено, но при этом не забывать, что все индивидуально, и техники и приемы необходимо подбирать под конкретного человека», — подытожила сексолог.

Любовь,
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