Сексолог назвал способы вернуть страсть в отношения

«Женщины могут потребовать, чтобы избранник регулярно возил их на танцы или фитнес, купил шубу или организовал выходные в доме отдыха. Варианты для мужчин: пусть она носит дома каблуки и мини, печет по выходным пироги и возвращается с работы вовремя. Не так важно, что это будет. Главное — чтобы исполнение оказалось не таким уж легким», — отметил эксперт.