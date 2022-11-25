Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+15° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену

Lenta.ru

Принимать решение о продолжении или прекращении отношений после измены следует, только когда эмоции уже утихнут, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. Она назвала способы правильно реагировать на предательство близкого человека в своем Telegram-канале.

Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Прежде чем обвинять партнера в измене, нужно определить для себя, что это такое, отметила Путинцева. По ее словам, для одного это секс близкого человека с кем-то посторонним, для второго — медленный танец с коллегой на корпоративе, а для третьего изменой покажется общение в социальных сетях.

Видео дня

Сексолог посоветовала не принимать поспешных решений, а задать себе вопрос: «Что я буду делать, если найду факт подтверждения измены?» Ответ на него подскажет дальнейшие шаги.

Если же стало известно, что партнер изменил, то первым делом следует оценить источник этой информации. Одно дело, когда человек лично застает партнера на месте «преступления», другое — когда об этом рассказывают посторонние. По словам Путинцевой, всегда нужно помнить, что другие люди могут иметь корыстные цели.

Затем следует дать себе время пережить эмоции, которые захлестнут с головой: отрицание, гнев, обиду. На это может понадобиться время, добавила психолог-сексолог. Она также посоветовала обратиться за помощью к близкому человеку, который сможет выслушать, не давая никаких оценок. Если такого рядом нет, есть смысл пообщаться со специалистом.

Причин для измены может быть множество — от разницы в возрасте до различных сексуальных предпочтений. Возможно, именно после измены у партнеров появится возможность впервые откровенно обсудить, чего каждому не хватает в отношениях, подчеркнула психолог-сексолог.

«И только после того, как эмоции утихли, а партнер высказался, можно принимать решение, — подвела итог Путинцева. — Уходить или остаться, решать только вам».

Ранее Каролина Путинцева рассказала, как часто люди сталкиваются с изменами. Она отметила, что для большей части тех, кто узнал о неверности партнера, этот факт не является причиной для разрыва отношений.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители