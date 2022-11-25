Сексолог подсказала правильный способ реагировать на измену

Принимать решение о продолжении или прекращении отношений после измены следует, только когда эмоции уже утихнут, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. Она назвала способы правильно реагировать на предательство близкого человека в своем Telegram-канале.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Прежде чем обвинять партнера в измене, нужно определить для себя, что это такое, отметила Путинцева. По ее словам, для одного это секс близкого человека с кем-то посторонним, для второго — медленный танец с коллегой на корпоративе, а для третьего изменой покажется общение в социальных сетях.

Видео дня

Сексолог посоветовала не принимать поспешных решений, а задать себе вопрос: «Что я буду делать, если найду факт подтверждения измены?» Ответ на него подскажет дальнейшие шаги.

Если же стало известно, что партнер изменил, то первым делом следует оценить источник этой информации. Одно дело, когда человек лично застает партнера на месте «преступления», другое — когда об этом рассказывают посторонние. По словам Путинцевой, всегда нужно помнить, что другие люди могут иметь корыстные цели.

Затем следует дать себе время пережить эмоции, которые захлестнут с головой: отрицание, гнев, обиду. На это может понадобиться время, добавила психолог-сексолог. Она также посоветовала обратиться за помощью к близкому человеку, который сможет выслушать, не давая никаких оценок. Если такого рядом нет, есть смысл пообщаться со специалистом.

Причин для измены может быть множество — от разницы в возрасте до различных сексуальных предпочтений. Возможно, именно после измены у партнеров появится возможность впервые откровенно обсудить, чего каждому не хватает в отношениях, подчеркнула психолог-сексолог.

«И только после того, как эмоции утихли, а партнер высказался, можно принимать решение, — подвела итог Путинцева. — Уходить или остаться, решать только вам».