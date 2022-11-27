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50 минут назад

Психиатр назвал идеальную разницу в возрасте в отношениях

Даша Краснова

Существует ли идеальная разница в возрасте? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Есть свои преимущества как в отношениях между ровесниками, так и между людьми, чьи цифры в паспорте сильно отличаются друг от друга.

Психиатр назвал идеальную разницу в возрасте в отношениях
Фото: unsplashunsplash

По словам психиатра и психотерапевта, Кристо ван Меера, идеальной разницей в возрасте можно назвать 10-12 лет. Дело в том, что у мужчин и женщин не совпадают пики сексуальной активности. Причем старше может быть как женщина, так и мужчина.

Однако у пар с такой разницей могут возникнуть вопросы по поводу разницы культурного контекста, условий роста и прочее. До 80% таких пар сталкиваются с общественным неодобрением, которое может стать причиной для расставания. Усредненные исследования показывают, что общество считает большую разницу в возрасте, начиная от пяти лет.

Почему мужчин тянет на молоденьких

Что касается, пары ровесников, то они испытывают гораздо меньшее социальное давление. Чаще всего в отношения с людьми своего возраста вступают однокурсники и одноклассники. Обычно у них как раз есть объединяющее прошлое, похожие интересы, а также они вместе взрослеют. Но в совместном взрослении кроется и опасность, что подтвержает статистика. Чаще всего такие браки распадаются спустя три года.

Дело в том, что возрастом мы сильно меняемся и начинаем лучше разбираться в том, а что нам действительно нужно от жизни. И тот партнер, который нам казался идеальным в школе или университете, может оказаться совсем не тем, кто нам нужен. По этой причине первые отношения многие психологи считают пробными, в ходе которых человек учится взаимодействовать с другими людьми.

Любовь,
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