Психолог рассказала, как знакомиться без сервисов знакомств

«Но бывает и так, что наше хобби и соответствующие встречи людей увлеченных — это собрание людей одного пола. Нет возможности познакомиться женщине с мужчиной, и наоборот. Тогда стоит мысленно прорисовать себе портрет потенциального партнера, представить себе его интересы – и начать посещать мероприятия, где такие люди собираются, — советует специалист. — Тут можно вспомнить пример Людмилы (играет Ирина Муравьёва. — Ред.) из фильма “Москва слезам не верит”. Она принципиально не хотела знакомиться с молодыми людьми на улице, зато пошла в читальный зал Ленинской библиотеки, потому что хотела выйти замуж за профессора».