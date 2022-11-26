Психолог рассказала, как знакомиться без сервисов знакомств

Популярные сервисы онлайн-знакомств, такие как Badoo, Tinder и Bumble, в настоящее время работают в России не в полную силу — платные услуги сейчас недоступны для отечественных пользователей. Практический психолог, член ассоциации когнитивно-поведенческих психотерапевтов Татьяна Сушкова рассказала «Инвест-Форсайту», как знакомиться без использования подобных ресурсов.
Для знакомства с партнером нужно как минимум быть открытым для знакомств и готовым к общению, подчеркивает эксперт. И второе — нужно уметь о себе заявить. В офлайн-пространстве нужно посещать какие-то культурные мероприятия, заниматься хобби, встречаться и общаться с разными людьми. Это даст вам возможность познакомиться с партнером со схожими интересами, а если такое знакомство не состоится, вы в любом случае будете посвящать свое время занятию, которым увлечены сами.
«Но бывает и так, что наше хобби и соответствующие встречи людей увлеченных — это собрание людей одного пола. Нет возможности познакомиться женщине с мужчиной, и наоборот. Тогда стоит мысленно прорисовать себе портрет потенциального партнера, представить себе его интересы – и начать посещать мероприятия, где такие люди собираются, — советует специалист. — Тут можно вспомнить пример Людмилы (играет Ирина Муравьёва. — Ред.) из фильма “Москва слезам не верит”. Она принципиально не хотела знакомиться с молодыми людьми на улице, зато пошла в читальный зал Ленинской библиотеки, потому что хотела выйти замуж за профессора».
В онлайне нужно посещать те мероприятия, где есть потенциальная возможность встретить партнера, которого себе представляете. Ищите общие интересы, демонстрируйте заинтересованность в предмете разговора и т.д. , рекомендует Татьяна Сушкова.