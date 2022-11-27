Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
2 часа назад

Пользователи соцсетей заметили сходство жены Петросяна с молодой Степаненко

Слово и Дело

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко опубликовала в соцсетях архивное фото. Подписчики заметили, что она похожа на молодую супругу артиста — Татьяну Брухунову.

В Сети обсудили сходство жены Петросяна с молодой Степаненко
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Брухунова один в один! Петросян вас любит – теперь очевидно», — написал один из комментаторов.

Поклонники юмористки отметили, что Петросян выбирает женщин одного типажа. Они заявили, что тот выбрал себе новую жену, которая «как две капли» похожа на первую супругу в молодости.

Елена Степаненко была четвертой женой Евгения Петросяна. Они были связаны узами брака с 1985 по 2018 год. Степаненко после развода сильно преобразилась. Она сбросила 50 килограммов и стала выглядеть более молодо.

Любовь,Бывшая жена,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,Елена Степаненко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители