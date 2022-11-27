В Сети обсудили сходство жены Петросяна с молодой Степаненко

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко опубликовала в соцсетях архивное фото. Подписчики заметили, что она похожа на молодую супругу артиста — Татьяну Брухунову.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

«Брухунова один в один! Петросян вас любит – теперь очевидно», — написал один из комментаторов.

Поклонники юмористки отметили, что Петросян выбирает женщин одного типажа. Они заявили, что тот выбрал себе новую жену, которая «как две капли» похожа на первую супругу в молодости.