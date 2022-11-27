«Лешка вышел на охоту»: экс-солистка «Блестящих» высмеяла экс-мужа

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова развелась с предпринимателем Алексеем Сорокиным еще в июле 2018 года. Но экс-муж до сих пор судится с ней из-за недвижимости. Бизнесмен надеется получить дом, который строился еще до развода. Артистка делает все, чтобы не остаться без крыши над головой вместе с сыновьями. Тем временем мужчина ни в чем себе не отказывает и отдыхает в дорогих ресторанах.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Новикова поделилась с поклонниками видео, в котором предостерегает будущую избранницу предпринимателя от опрометчивого поступка и смеется над бывшим мужем. Она написала, что эти кадры ей отправила подруга.

"А вот и лысый «бедняга» Алексей, который пытается отнять у меня и детей наш дом. Вполне здоров и не бедствует! Ходит по дорогим заведениям, ищет новые жертвы. Берегите ваши денежки и нервы от этого милого весельчака и балагура. Так что, граждане, будьте бдительны. Лешка вышел на охоту", — цитирует звезду портал StarHit.

Новикова и Сорокин были женаты всего три года. Певица утверждает, в этот период она начала строить дом на свои деньги. Знаменитость планировала обосноваться в нем вместе с сыновьями от первого супруга: Мироном и Богданом. Но теперь артистке приходится доказывать право на владение недвижимостью.