5 признаков того, что вы встречаетесь с  манипулятором

Нередко после конфетно-букетного периода вы начинаете ощущать, что с вашим партнером что-то не так. А может быть, что-то не так с вами? Нарастающее ощущение тревоги и чувство вины преследует вас по пятам? Вы делаете все не так и боитесь подставить своего возлюбленного? Не исключено, что вы встречаетесь с манипулятором, считает американский психолог Кармен Харра. Автор книги «Приверженность: поиск любви и верности через семь архетипов» рассказала изданию Daily Mail, как распознать эмоционального манипулятора в отношениях.
На первых свиданиях манипулятор будет стараться всеми способами вас очаровать: таким образом он пытается расположить к себе потенциального партнера. Однако со временем вы поймете, что этот человек ведет себя совершенно по-разному в обществе и дома. На людях манипулятор изображает из себя идеального партнера, в то время как в более приватной обстановке обнажается его истинная сущность.
«Не питайте иллюзий: манипуляторы влюбляются не в вас, а в свою власть над вами», — предупреждает психолог. Им нравится ощущать свое могущество, поэтому периодически такие люди могут заставлять вас делать то, чего вам совсем не хочется. Например, манипулятор будет постоянно указывать на недостатки ваших друзей и родственников — причем так убедительно, что вы сами не заметите, как поверите ему и отдалитесь от них. Таким образом он не только потешит свое самолюбие, но и решит важную задачу — изолирует вас от общества. Ведь чем больше людей из вашего ближнего круга о нем знают, тем выше вероятность, что кто-нибудь его раскусит и предупредит вас об опасности.
Манипулятор использует самые разные способы, чтобы получить над вами контроль. Например, при помощи популярного приема «с больной головы на здоровую» этот человек может убедить вас в том, что манипулятор в отношениях не он, а именно вы. Манипулятор никогда не признается, что с ним что-то не так, а наоборот, попытается доказать, что это у вас проблемы.
Манипулятор убежден, что вы должны делать все так, как он хочет, и тогда, когда он хочет. Такие люди не испытывают этических мук, им ничего не стоит соврать, изменить или даже украсть что-то у своего партнера, чтобы добиться желаемого. Манипулятор считает, что мир крутится вокруг него, и искренне убежден, что цель оправдывает любые средства. Более того, такие люди редко уважают окружающих, поэтому используют их лишь как инструменты для достижения результата.
Манипулятор способен запутать вас настолько, что вы уже не сможете понять, манипулируют вами или нет. В такой ситуации человек на ментальном уровне начинает оправдывать некорректное поведение своего партнера. Даже когда действия манипулятора наносят жертве физический или психологический вред, она пытается оправдать его поступки логическими объяснениями, причем нередко это удается сделать вполне удачно. Чтобы не попасть в такую ловушку, вам стоит отключить внешний шум и прислушаться к себе. В этих отношениях вы ощущаете подавленность, неуверенность, тревожность? Значит, пора обрывать контакт, не вступая в новые переговоры и не рискуя в очередной раз стать жертвой манипуляции. «Прислушайтесь к себе: люди лгут, а интуиция — никогда», — напоминает психолог.