5 признаков того, что вы встречаетесь с  манипулятором

Нередко после конфетно-букетного периода вы начинаете ощущать, что с вашим партнером что-то не так. А может быть, что-то не так с вами? Нарастающее ощущение тревоги и чувство вины преследует вас по пятам? Вы делаете все не так и боитесь подставить своего возлюбленного? Не исключено, что вы встречаетесь с манипулятором, считает американский психолог Кармен Харра. Автор книги «Приверженность: поиск любви и верности через семь архетипов» рассказала изданию Daily Mail, как распознать эмоционального манипулятора в отношениях.

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Он кажется вам идеальным в начале романа

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На первых свиданиях манипулятор будет стараться всеми способами вас очаровать: таким образом он пытается расположить к себе потенциального партнера. Однако со временем вы поймете, что этот человек ведет себя совершенно по-разному в обществе и дома. На людях манипулятор изображает из себя идеального партнера, в то время как в более приватной обстановке обнажается его истинная сущность.

Он любит власть

«Не питайте иллюзий: манипуляторы влюбляются не в вас, а в свою власть над вами», — предупреждает психолог. Им нравится ощущать свое могущество, поэтому периодически такие люди могут заставлять вас делать то, чего вам совсем не хочется. Например, манипулятор будет постоянно указывать на недостатки ваших друзей и родственников — причем так убедительно, что вы сами не заметите, как поверите ему и отдалитесь от них. Таким образом он не только потешит свое самолюбие, но и решит важную задачу — изолирует вас от общества. Ведь чем больше людей из вашего ближнего круга о нем знают, тем выше вероятность, что кто-нибудь его раскусит и предупредит вас об опасности.

Он может заставить вас усомниться в своей правоте

Манипулятор использует самые разные способы, чтобы получить над вами контроль. Например, при помощи популярного приема «с больной головы на здоровую» этот человек может убедить вас в том, что манипулятор в отношениях не он, а именно вы. Манипулятор никогда не признается, что с ним что-то не так, а наоборот, попытается доказать, что это у вас проблемы.

Он не испытывает угрызений совести

Манипулятор убежден, что вы должны делать все так, как он хочет, и тогда, когда он хочет. Такие люди не испытывают этических мук, им ничего не стоит соврать, изменить или даже украсть что-то у своего партнера, чтобы добиться желаемого. Манипулятор считает, что мир крутится вокруг него, и искренне убежден, что цель оправдывает любые средства. Более того, такие люди редко уважают окружающих, поэтому используют их лишь как инструменты для достижения результата.

Он вызывает негативные эмоции