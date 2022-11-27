Юлия Пересильд заявила, что нашла своего мужчину на Земле, а не в космосе

Она стала всё чаще появляться с новым возлюбленным на различных мероприятиях. В соцсетях актриса пишет, что Тройник стал её поддержкой, любовью и опорой.
Эксперты считают, что возлюбленные могли познакомиться на съёмках фильма «Вызов», которые проводились на МКС.
Однако Юлия Пересильд призналась, что нашла своего мужчину не в космосе, а на Земле.
Отметим, что актриса на четыре года старше Михаила Тройника. По словам пары, это не влияет на их чувства друг к другу.
Ранее актриса находилась в отношениях с режиссёром Алексеем Учителем. Она родила ему двух дочек, однако пара потом рассталась.